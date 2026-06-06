Roland Garros 2026: Den russiske tenåringen Mirra Andreeva vinner sin første Grand Slam-tittel

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Mirra Andreeva, 19 år gammel, slo kvalifikasjonsspilleren Maja Chwalinska 6-3, 6-2 på 1 time og 22 minutter, og vant dermed sin første Grand Slam-tittel i Roland Garros. Hun ble den første russeren til å vinne Roland Garros siden Maria Sharapova i 2014, og den yngste siden Monica Seles i 1992, og vil være nær topp-5 neste mandag.

Hennes rival, Maja Chwalinska, overrasket alle ved å gå fra kvalifiseringsrundene til finalen, rangert som nummer 114 i verden (men vil hoppe 93 plasser og doble alle karrierens inntekter etter turneringen), i løpet av et vilt og forutsigbart Roland Garros der favorittene (Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff) alle falt mye tidligere enn forventet. Konkurransen endte imidlertid på den mest logiske måten, ettersom mange forventer at Andreeva vil bli en flere Grand Slam-vinner i karrieren.

Andreeva legger til sin første Grand Slam, som også er hennes sjette WTA-tittel, som også inkluderer to WTA 1000, i Dubai 2025, Indian Wells 2025.