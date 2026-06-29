Roland Garros-finalisten Maja Chwalinska røk ut av Wimbledon etter å ha vrikket ankelen før et matchball

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Maja Chwalinska, den polske tennisspilleren og nylig finalist i Roland Garros, som i en turnering ble den første kvalifiserte spilleren til å nå finalen i French Open, men til slutt tapte for Mirra Andreeva, men fikk ros over hele verden, har lidd et hjerteskjærende tilbakeslag i sin debutkamp på Wimbledon, der hun tapte for Mananchaya Sawangkaew med 2-6, 7-5, 6-2 etter å ha falt og vrikket ankelen... akkurat da hun hadde et matchball.

Chwalinska var kun rangert som nr. 114 i verden da loddtrekningen ble avgjort (hun er nå nr. 21 i verden), så hun fikk et wildcard for å spille Grand Slam-turneringen på gress. Og alt så bra ut, med 5–2 i andre sett og et matchball, da hun skled på gresset. Hun ba om en medisinsk pause etter det spillet, og til tross for at hun senere hadde enda et matchball ved 5–4, mistet hun bevegeligheten fordi hun hadde vridd ankelen.

I de siste spillene i tredje sett løp Chwalinska ikke engang etter ballen, men klarte likevel å fullføre kampen i tårer. «Jeg ville fortsette, men jeg følte meg ikke komfortabel med å bevege meg, så jeg ville teipe den. Men, du vet, jeg ville tapt dette poenget uansett, som om det ikke spilte noen rolle om jeg falt eller ikke. Det hjalp meg definitivt ikke senere, men det er som det er», sa den polske spilleren.

Sawangkaew, 23 år gammel og rangert som nummer 164 i verden, hadde vært ute av spill i seks måneder på grunn av en ryggskade, og ble den første thailandske spilleren som vant en kamp på Wimbledon siden Luksika Kumkhum nådde andre runde i 2018.