Roland Garros gir wildcard til de avtroppende legendene Stan Wawrinka og Gaël Monfils

Roland Garros er rett rundt hjørnet, og den franske Grand Slam-turneringen hedrer to legender som pensjonerer seg denne sesongen med wildcard: Stan Wawrinka og Gaël Monfils har begge fått invitasjoner til sitt siste Roland Garros. Wawrinka, den 41 år gamle sveitseren, ble Roland Garros-mester i 2015, da han slo Novak Djokovic i finalen, samt finalist i 2017 og semifinalist i 2016. Med wildcardet vil spilleren som er rangert som nummer 125 spille sin 21. utgave av Roland Garros, hvor han har en statistikk på 46-19.

Gaël Monfils, en av de beste franske spillerne de siste årene, legger også opp i år, og er også invitert. Monfils var semifinalist i Roland Garros i 2008, og nådde kvartfinalen tre andre ganger, med en statistikk på 40-17 i turneringen. Det blir hans 19. og siste opptreden i Grand Slam-turneringen på hjemmebane for spilleren som nådde en topprangering som nummer 6 i verden i 2016.

Flere unge stjerner har også fått wildcard-invitasjoner, deriblant 17 år gamle Moise Kouame, som allerede har vunnet to titler på ITF World Tennis Tour i Frankrike og debutert i hovedturneringer på ATP-touren (ATP 250 Open Occitane i februar, og hans første Masters 1000 i Miami Open). Andre franske spillere har også fått wildcard-invitasjoner til hovedturneringen, som Titouan Droguet, Hugo Gaston og Arthur Gea.