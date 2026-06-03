Roland Garros-kamper onsdag med Sabalenka, Auger-Aliassime og Berrettini.

HQ

Kvartfinalene i Roland Garros fortsetter onsdag, etter tirsdagens kamper, der Jakub Mensik og Alexander Zverev beseiret Joao Fonseca og Rafa Jódar i herresingler.

I dameturneringen slo Marta Kostyuk veteranen Elina Svitolina i et "ukrainsk derby", noe som gjorde det til første gang en ukrainsk spiller nådde semifinalen i Roland Garros, og skal møte russiske Mirra Andreeva, som knuste Solana Cirstea.

Dette er kvartfinalene i Roland Garros i dag, onsdag 3. juni, som alle spilles på Phillipe-Chatrier-hovedbanen.

Roland Garros kvartfinaler for menn:



Felix Auger-Aliassime (4) mot Flavio Cobolli (10): 13:20 CEST, 12:20 BST



Matteo Berrettini mot Matteo Arnaldi: 20:15 CEST, 19:15 BST



Roland Garros kvartfinale for kvinner:



Anna Kalinskaya (22) mot Maja Chwalinska: 11:00 CEST, 10:00 BST



Aryna Sabalenka (1) mot Diana Shnaider (25): 12:10 CEST, 11:10 BST



Semifinalene følger torsdag for kvinner, med Marta Kostyuk mot Mirra Andreeva som den første, og fredag for menn, med Jakub Mensik mot Alexander Zverev som den første.