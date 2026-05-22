Roland Garros-loddtrekningen avslører de første rivalene for Sinner og Djokovic

Trekningen til Roland Garros 2026 ble foretatt torsdag, og uten den regjerende mesteren Carlos Alcaraz, vil de fleste øyne være rettet mot Jannik Sinner, som kommer fra en perfekt rekke i Masters 1000-turneringer, og som har som mål å vinne sin første Grand Slam på grus. Men mange forventer at Novak Djokovic, som nådde Australian Open-finalen i februar i fjor, men som har vært inkonsekvent siden, vil jobbe hardt i en av sine siste sjanser til å vinne sin 25. Grand Slam med en fjerde seier i Paris.

Den gode nyheten for begge er at de har blitt plassert på hver sin side av tabellen. Sinner debuterer mot det franske wildcardet Clement Tabur, mens Djokovic debuterer mot Giovanni Mpetshi Perricard.

Djokovic har en tøff vei foran seg, med en spennende duell mot Joao Fonseca i tredje runde, og med Alexander Zverev som toppseedet rival i semifinalen.

En annen spiller å holde øye med er Rafael Jódar, som har imponerende 15-3 på grus i sitt debutår i ATP-turneringen for seniorer, og som går utenom første runde for å debutere mot Aleksandar Kovacevic i andre runde, og som potensielt kan møte syvendeseedede Taylor Fritz i tredje runde. Et annet stortalent fra Spania, Martín Landaluce, starter i første runde og kan møte Sinner i tredje runde...