Roland Garros-programmet for tirsdag, med Zverev mot Jódar og Mensik mot Fonseca som høydepunkter
Kvartfinalene i Roland Garros starter i dag.
Roland Garros 2026 har vist seg å bli en av de mest spennende og uforutsigbare turneringene gjennom tidene, og vi er nå inne i sluttfasen: åttedelsfinalene for menn og kvinner.
Alle de gjenværende singlekampene spilles på Philippe-Chatrier, og damekampene starter dagen med en kamp mellom tenåringen Mirra Andreeva og Solana Cirstea, som snart skal pensjonere seg, etterfulgt av den ukrainske duellen mellom Svitolina og Kostyuk.
Senere, tidligst 13:20 CEST, følger kampen mellom verdens nummer 3 Alexander Zverev og det spanske vidunderbarnet Rafa Jódar, med luften av en etterlengtet finale. Uten Sinner, Alcaraz eller Djokovic er det tid for de nye talentene, når 19 år gamle Joao Fonseca senere på kvelden møter 20 år gamle Jakub Mensik.
Dette er kvartfinalekampene i Roland Garros mellom i dag og i morgen :
Roland Garros kvartfinaler for menn:
Tirsdag 2. juni
- Rafa Jódar (27) mot Alexander Zverev (2): 13:20 CEST, 12:20 BST
- Jakub Mensik (26) mot Joao Fonseca (28): 20:15 CEST, 19:15 BST
Onsdag 3. juni
- Matteo Berrettini mot Matteo Arnaldi: TBD
- Felix Auger-Aliassime (4) mot Flavio Cobolli (10): TBD
Roland Garros kvartfinale for kvinner:
Tirsdag 2. juni
- Mirra Andreeva (8) mot Solana Cirstea (18): 11:00 CEST, 10:00 BST
- Elina Svitolina (7) mot Marta Kostyuk (20): 12:10 CEST, 11:10 BST
Onsdag 3. juni
- Anna Kalinskaya (22) mot Maja Chwalinska: TBD
- Aryna Sabalenka (1) mot Diana Shnaider (25): TBD