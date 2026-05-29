Roland Garros under kritikk for farlige Lacoste-sponsede skilt: Spillere snubler og skader seg

HQ

Den tyrkiske tennisspilleren Zeynep Sönmez, 24 år gammel, måtte trekke seg fra en dobbel tenniskamp hun spilte sammen med Tatjana Maria på Roland Garros etter å ha snublet i et Lacoste-reklameskilt på baksiden av banen. Da hun løp bakover for å slå en ball, snublet hun og falt med knærne først, noe som gjorde at hun måtte sjekkes ut av fysioterapeuten.

En dag tidligere skjedde en lignende hendelse med Katie Boulter, som snublet i Lacoste-skiltet og falt, selv om det heldigvis ikke skjedde noe alvorlig med henne. Men Alexander Blockx ble også skadet under treningen, vred om ankelen og måtte trekke seg fra turneringen da han snublet i presenningene som var brettet sammen i tilfelle regn.

Hendelsen, som ikke er første gang den har skjedd, og som ikke bare har skjedd på Roland Garros, har skapt bekymring rundt tilstedeværelsen av hindringer på banen, og spillerne har rett til å saksøke turneringene, spesielt når hindringene er unødvendige ting som reklame fra sponsorer...