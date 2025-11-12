Rolex lanserer en Submariner-bordklokke som koster i underkant av 9 000 pund

HQ

I en verden av digitale klokker og smartteknologi blir det stadig sjeldnere å ha behov for en analog klokke. Likevel holder urmesterne hos Rolex den elegante tradisjonen i hevd ved å skape alle slags fantastiske alternativer, også for den enda mer uvanlige kategorien bordklokker.

Rolex Nå har Submariner Date avslørt bordklokken , som er den mest ekstravagante, iøynefallende og kostbare bordklokken du kanskje noensinne har sett. Klokken er basert på et 80 mm hus i rustfritt stål som gjenspeiler Submariner -stilen, og for et slikt produkt vil Rolex naturligvis kreve at du selger en nyre eller tar opp et nytt boliglån.

Klokken koster hele £8 720, men den gode nyheten er at den dekker deg både dag og natt, for når lyset forsvinner, lyser de ulike delene av klokken opp slik at du enkelt og effektivt kan se hva klokken er. Uret har også en sekulær kalender som informerer deg om datoen.

Hvis du er interessert i å bruke en liten formue på denne enheten, kan du gå hit for å finne en forhandler som leverer den.

Dette er en annonse: