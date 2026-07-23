Rollebesetningen til spin-off-serien «Stewie» fra « Family Guy er nå offentliggjort

I det siste forsøket på å utvide antallet animerte serier i «Family Guy»-universet, etter «The Cleveland Show», vil Seth MacFarlane snart bidra med sitt talent for å gi liv til en spin-off-serie av « Stewie.

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Ja, det skjer virkelig, og arbeidet med prosjektet ser ut til å nærme seg stadig mer, ettersom rollebesetningen for serien nå er avslørt, med MacFarlane – som man kunne forvente – i minst et par roller.

Vi har fått vite at MacFarlane kommer tilbake som Stewie, men også som karakteren Bean, en «svært fåmælt klassekamerat som har falt på hodet en gang for mye.»

I tillegg skal Kenan Thompson legge stemme til Royal, en karakter som beskrives som «en av Stewies nye venner som har en «Hell no»-holdning til farene ved Stewies eventyr.»

Vanessa Bayer dukker deretter opp som Morgan, en av få voksne figurer som foreløpig er bekreftet, og som er «Stewies lærer, som sannsynligvis burde bruke mer tid på å passe på barna og mindre tid på å feste.»

Mike Henry låner deretter stemmen sin til en annen barnefigur, BJ, «Stewies sladderglade nye klassekamerat og sønn av Bruce fra Family Guy.»

Neste ut er Jessica Lowes Caroline, et annet barn som er kjent som en «aspirerende influencer og Stewies formidable fiende i klasserommet.»

Melissa O’Neil spiller også rollen som Wanda, en karakter som regnes som «Stewies intellektuelle sjelevenn og kjærlighetsobjekt.»

Og til slutt har vi Aaron Lees Skunk, som egentlig ikke er et stinkdyr i det hele tatt, men snarere «den hundre år gamle klasseskilpadden som har en halvferdig teori om bokstavelig talt alt.»

Det vi foreløpig ikke vet, er når « Stewie forventes å komme, men et rimelig anslag er at hvis rollebesetningen allerede er på plass, og det faktum at dette er en «Family Guy»-spinoff – noe som betyr at de involverte er kjent med hva som må skje under produksjonen for å få alt klart til premiere – kan vi kanskje se « Stewie debutere i 2027 eller tidlig i 2028.

Kommer du til å sjekke ut « Stewie?