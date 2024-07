Rollebesetningene som endret filmhistorien

HQ

Det er selvsagt mange ting som må falle på plass for at en film eller TV-serie skal bli en tidløs klassiker og et popkulturelt fenomen. En slik ting er selvfølgelig skuespillerne. Det er nesten vanskelig å forestille seg noen andre enn Sylvester Stallone som Rambo, Harrison Ford som Indiana Jones eller Sigourney Weaver som Ellen Ripley. Det ville umiddelbart ha blitt noe helt annet, og mest sannsynlig også verre.

Det er selvfølgelig vanskelig å få disse perfekte rollebesetningene, og faktum er at ting kunne ha vært veldig annerledes. Utallige av dem vi i dag ser på som opplagte roller, er faktisk ikke førstevalget, men hadde noen helt andre i tankene fra starten av. Heldigvis skjedde ikke det, men her er noen eksempler på hvordan det kunne ha gått

Eric Stoltz som Marty McFly (Back to the Future)

At Michael J. Fox skulle spille Marty McFly er nå like opplagt som at jorden er rund, men faktum er at han ikke fikk rollen, den gikk til Eric Stoltz i stedet, og innspillingen startet. Men Stoltz manglet komisk timing, og etter en måned innså produksjonen at det ikke fungerte helt. Michael J. Fox fikk rollen i stedet, og resten er historie.

Frank Sinatra som John McClane (Die Hard)

Som du kanskje vet, er filmen Die Hard basert på romanen Nothing Lasts Forever, der Gruber tar kontroll over en skyskraper i Los Angeles ved juletider. Det var imidlertid bok nummer to i serien, der den første het Detektiven. Den var blitt filmatisert lenge før med Frank Sinatra i hovedrollen, og da tiden var inne for Die Hard, ble Sinatra spurt om han ville spille hovedrollen her også. Det ville han ikke, og produksjonen så seg om etter en mer hardkokt person til rollen, for eksempel Al Pacino, James Caan eller Paul Newman. Willis, som er mest kjent for sin romantiske komedie Moonlighting, var langt nede på listen - men fikk likevel rollen til slutt - og det er bra, for ellers hadde vi nok aldri lært oss å elske uttrykket Yippee ki-yay.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio eller Will Smith som Neo (Matrix)

Hvis filmteamet hadde fått det som de ville, ville Brad Pitt eller Leonardo DiCaprio ha spilt Neo i The Matrix. Og det skjedde nesten, ettersom begge skuespillerne opprinnelig sa ja. Men av ulike grunner hoppet de av (Brad var sliten etter floppen med Seven Years in Tibet, og Leo ville ikke gjøre enda en spesialeffektfest etter Titanic). Will Smith fikk også tilbud om å spille Neo, men takket nei, og Keanu Reeves fikk heldigvis sjansen til å skrive filmhistorie.

Tom Selleck som Indiana Jones (Jakten på den forsvunne skatten)

Det kanskje mest ikoniske navnet på listen, Harrison Ford som Indiana Jones, var faktisk ikke førstevalget da Stephen Spielberg startet innspillingen av Jakten på den forsvunne skatten. I stedet var det Tom "Magnum P.I." Selleck, som også var interessert. Men han var opptatt med sin suksessrike TV-serie, som han ikke kunne droppe, og de tidsmessige konfliktene lot seg ikke løse. I stedet ble det Fords tur, og det er det nok ingen som sørger over i det hele tatt.

Al Pacino som Han Solo (Star Wars: A New Hope)

George Lucas hadde jobbet med Harrison Ford før, men for rollen som Han Solo var det ikke Ford han hadde i tankene. Opprinnelig gikk rollen til Al Pacino, som senere sa i intervjuer at han fikk så mye penger, men at han ikke forsto manuset. Han har også sagt at han på denne måten ga Ford en karriere. Vi kan alle være enige om at Pacino er en fenomenal skuespiller, men ville Star Wars vært det den er i dag uten Harrison Fords motvillig godhjertede smugler? Det kan diskuteres...

Nicolas Cage eller Russell Crowe som Aragorn (The Lord of the Rings)

Viggo Mortensen virket som skapt for rollen som Aragorn, men faktum var at Peter Jackson og gjengen hadde flere andre tungvektere i tankene på forhånd. En av dem var Nicolas Cage, men av personlige årsaker fant han det vanskelig å reise til New Zealand i flere år, så han takket nei. Russell Crowe ble også spurt, men Crowe har i ettertid sagt at han ikke følte seg helt solgt fra Jacksons side, så han takket også nei.

John Travolta som Forrest Gump (Forrest Gump)

Vi kan takke Quentin Tarantino for at Tom Hanks fikk sjansen til virkelig å skrive filmhistorie med Forrest Gump i 1994, da regissør Robert Zemeckis ønsket at Travolta skulle spille hovedrollen, men han var for opptatt med å spille inn Pulp Fiction. Så Tom Hanks fikk rollen i stedet. Ironisk nok ble både Travolta og Hanks nominert til årets Oscar for beste mannlige skuespiller, og sistnevnte vant for rollen Travolta takket nei til.

Sean Connery som Gandalf (The Lord of the Rings)

Den kanskje beste skuespillerprestasjonen i hele Ringenes herre-trilogien ble gitt av Ian McKellen som Gandalf. Men før han fikk den, var tanken at Sean Connery skulle spille fantasy-trollmannen i stedet. Den gamle Mi5-agenten med rett til å drepe skjønte det ikke helt og takket nei, uten at han så ut til å være bitter over det. På typisk britisk vis sa den avdøde Connery at han likevel ikke kunne ha toppet McKellens fantastiske prestasjon.

Mel Gibson som Maximus (Gladiator)

En av de mest ikoniske prestasjonene gjennom tidene for meg er Russell Crowe som gladiatoren Maximus Decimus Meridius, noe som har bidratt til å gjøre filmen til en av mine favoritter. Men Ridley Scott hadde opprinnelig tenkt at Mel Gibson skulle spille hovedrollen i stedet, og samtaler ble innledet. Gibson var imidlertid 43 år gammel på det tidspunktet og mente at han var for gammel, noe som er rimelig nok. Så newzealenderen Crowe fikk spille Maximus i stedet, og filmhistorie ble skrevet.