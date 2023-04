Rollelisten for DCs Creature Commandos er bekreftet

James Gunn er ganske åpen når det gjelder de kommende DC Universe-tilbudene, og vi ser dette igjen med den animerte serien Creature Commandos. Etter at en rapport ble publisert av Collider om rollebesetningen for showet, har Gunn tatt til Twitter for å bekrefte og utdype noen detaljer.

For det første blir vi fortalt at Frank Grillo skal spille Rick Flag Sr., David Harbour blir Frankenstein, Indira Varma vil spille bruden, Alan Tudyk er Dr. Phosphorous, Maria Bakalova har blitt castet som Ilana Rostovic, Sean Gunn er tilbake som Weasel og også GI Robot, Zoe Chao er Nina Mazursky, og til slutt kommer Steve Agee tilbake som John Econonmos.

Gunn bemerket da også i en kommentar at ryktene som knyttet Ron Perlman til serien er falske, og at han ikke vil vises i showet. Gunn uttalte også at alle episodene i serien blir skrevet selv, men vil bli regissert av en annen person.

Når det gjelder når serien kommer, er det ingen omtale av dette foreløpig.