Rollelisten for Goosebumps sesong 2 er avslørt

Som vi tidligere har rapportert, kommer Disney+-serien Goosebumps tilbake med en ny sesong med en helt ny antologi-tilnærming.

Deadline rapporterte nylig at "Sam McCarthy (Dead to Me) og Jayden Bartels (Side Hustle) er henholdsvis toeggede tvillinger Devin og Cece; Elijah Cooper (That Girl Lay Lay) er CJ; Galilea La Salvia (Party Down) er Frankie; og Francesca Noel (R#J) er Alex."

Disse skuespillerne slutter seg til David Schwimmer (American Crime Story) og Ana Ortiz (Monster High 2), som tidligere er annonsert til serien. Ifølge Deadline, "spiller Schwimmer rollen som Anthony, far til tvillingene Devin og Cece som er på sommerbesøk hos pappa."

Det offisielle sammendraget for sesong 2 lyder: "Tenåringssøsken oppdager en trussel i hjemmet sitt, noe som setter i gang en kjede av hendelser som avdekker et dyptgripende mysterium. Mens de dykker ned i det ukjente, blir duoen viklet inn i historien om fem tenåringer som forsvant på mystisk vis i 1994."