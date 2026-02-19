Rollelisten til den neste animerte serien fra skaperne av Big Mouth er avslørt

Nå som Big Mouth er avsluttet etter åtte sesonger på Netflix, lurer du kanskje på om denne æraen med kåt og seksuelt provoserende animasjon er over. Hvis du likte komiserien, kan du glede deg over at den ikke er det, for skaperne kommer snart tilbake med et nytt prosjekt som bytter ut hormonelle tenåringer med lodne skogsdyr.

Serien er kjent som Mating Season, og beskrives på følgende måte: "Mating Season er en animert romantisk komedie for voksne - som utspiller seg i dyreverdenen - om kjærlighet, sex, forhold og det universelle behovet for å finne en partner og videreføre arten - med bjørner, vaskebjørner, rådyr, rever og en rekke andre kåte, elskelige skogsdyr i hovedrollene."

Ettersom Mating Season faktisk vil ha premiere på Netflix så snart som 22. mai, har rollebesetningen for serien, i det minste hovedpersonene, blitt avslørt, med Big Mouths Nick Kroll tilbake og sammen med noen andre Netflix-veteraner.

Kroll sies å gi stemme til vaskebjørnen kjent som Ray, mens resten av rollebesetningen inkluderer Grace og Frankie-veteranen June Diane Raphael som hjorten kalt Fawn, Silicon Valley's Zach Woods som bjørnen som regnes som Josh, og Black Mirror's Sabrina Jalees som reven kalt Penelope.

Vi har ennå ikke sett en trailer, men en plakat for Mating Season kan sees nedenfor.