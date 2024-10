Rollen som John Stewart i Green Lantern-serien ser ut til å være besatt

HQ

Som du sikkert vet, kommer det en TV-serie basert på Green Lantern, kalt Lanterns. Så langt er det mye mer vi ikke vet om den enn vi faktisk vet - annet enn at Kyle Chandler skal spille Hal Jordan - men nå ser det ut til at en annen av hovedrollene kan være på nippet til å bli besatt.

Ifølge filminsideren Jeff Sneider er Stephan James (If Beale Street Could Talk og 21 Bridges) aktuell for å spille Green Lantern-helten John Stewart. Sistnevnte beskrives på Wikipedia som en "veteran U.S. Marine fra Detroit" og noe av en disippel og etterfølger til den nevnte Hal Jordan.

Ifølge seriens synopsis vil Lanterns følge "den nye rekrutten John Stewart og Lantern-legenden Hal Jordan, to intergalaktiske politimenn som trekkes inn i et mørkt, jordbasert mysterium når de etterforsker et mord i det amerikanske innlandet".

Vi vet ikke når serien faktisk vil ha premiere, men det blir sannsynligvis tidligst i 2026, siden skuespillerne ikke engang er satt sammen ennå, og det er langt igjen til innspillingen.