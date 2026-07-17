Rollen som Kratos skal besettes på nytt i Prime Videos live-action-serie « God of War

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Det har oppstått en uventet hindring i arbeidet med Prime Videos live-action-serie « God of War, da det nå er blitt kjent at serien er i ferd med å bytte ut hovedrolleinnehaveren som spiller Kratos.

Mens Ryan Hurst (Sons of Anarchy) opprinnelig ble valgt til å spille Santa Monica Studios berømte hovedperson, melder Deadline at Hurst nylig ble «alvorlig skadet» på settet, og at det nå må finnes en erstatningsskuespiller for å fortsette produksjonen.

Ifølge rapporten revnet Hurst en biceps under utførelsen av et stunt, og han har siden gjennomgått en operasjon og er nå i rekonvalesens. Dette har ført til at produksjonen er satt på pause på ubestemt tid inntil en løsning er funnet. Det nevnes at Hursts rekonvalesens trolig vil ta rundt 4–6 måneder, noe som tyder på at han ikke vil kunne vende tilbake til innspillingen før i 2027. Dette er lenger enn produksjonen kan vente før den gjenopptas, og derfor er beslutningen tatt om å besette rollen som Kratos på nytt i serien.

Det opplyses at den nåværende planen er å gjenoppta produksjonen i midten av oktober, med forberedelser som starter i midten av august.

Det er ikke nevnt noe navn som favoritt til å overta rollen som Kratos, men vi vet at barneskuespilleren Callum Vinson forventes å gjenta sin rolle som Atreus, selv om mye av det allerede innspilte materialet må spilles inn på nytt på grunn av den nye Kratos-skuespilleren og den raskt aldrende Vinson.