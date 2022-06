HQ

Det er tre år siden Ubisoft først kunngjorde Roller Champions. Og det er nesten litt rart å tenke på, ikke sant? På den ene siden må man gi Ubisoft applaus for at de ikke forhastet utviklingen, og ga teamet den nødvendige tiden til å finpusse mekanikker, strukturer og balanse. På den annen side? Ja, hva har de egentlig holdt på med i tre hele år?

Nå er spillet dog endelig ute. Det er gratis, dog med et tykt lag kosmetiske mikrotransaksjoner bakt inn, men gratis er det tross alt, og så er spørsmålet om det er verdt å investere tid (og eventuelt penger) i med så mange andre solide free-to-play-titler på markedet som konkurrerer om spillernes oppmerksomhet.

Roller Champions er et online sportsspill hvor du på rulleskøyter kjemper side om side med to andre spillere mot et lag på tre i en oval arena der dere ruller rundt, kaster en ball til hverandre og prøver å få den i mål. Simpel, ikke sant? Nesten som å beskrive Rocket League egentlig, men som ekte ildsjeler kan skrive under på, er det mye mer komplekst enn som så, og heldigvis er det også tilfelle her.

For nettopp det å spille ballen til hverandre er avgjørende, siden målet først låses opp når fire porter åpnes, og først etter du har passert ballen gjennom disse er du klar til å score. For å kunne låse opp alle fire er det avgjørende at man ikke bare sender ballen aktivt den ene eller den andre veien, men at de som ikke er i ballbesittelse holder et øye med motstanderne.

Ja, man får lyst til å se kynisk på det som ved første øyekast ser ut som et like kynisk forsøk på å etterlikne Rocket League-kunsten, men Roller Champions er faktisk virkelig underholdende, og spesielt med et godt lag kan du oppnå en synergi som egentlig bare de beste "sportsspillene", eller slike mer sportsorienterte lagspill kan skilte med. Så bra er det.

Det hele starter med et virkelig tilfredsstillende kontrollsystem som finner den forsiktige balansen mellom arkadeinspirert letthet og responsiv tyngde. Det er mye solid fartsfølelse her, men du må gjøre deg fortjent til det ved å forstå kurvingen på banen, og ved å mestre spillets fysikk. I en håndfull kamper var jeg så uendelig mye på bølgelengde med laget mitt, og vi klarte hele tiden å sende ballen rundt og takle utfordrende spillere - utrolig god flyt.

Det kan godt være at du finner Roller Champions en smule simpelt hvis du spiller en time av gangen, for selv om kampene i seg selv er taktisk dype, er det ikke så mye mer enn det. Og det er kanskje her problemet oppstår.

For selv om det selvsagt er viktigst at selve spillet er morsomt, er metasystemet nesten like viktig når det gjelder å opprettholde spillerens interesse over lengre tid. Her dreier det seg om å skaffe fans, som på sikt vil få deg til å låse opp en ny arena. Det høres morsomt nok ut, men det er bare fire, og det er faktisk ikke noe mer å låse opp, siden alt spillets innhold gjøres tilgjengelig umiddelbart etter å ha fullført ti Quick Matches.

Så hvordan fungerer kosmetiske tilføyelser? De er tilgjengelige gjennom Loot Boxes, gode gamle Loot Boxes, eller "Lootballs" som de heter her. Disse får du en gang i blant, og tilbyr nye hansker, hjelmer, trøyer, knebeskyttere you name it.

Det er på en måte ergerlig at disse systemene skal backe opp når Roller Champions' bunnsolide sentrale premiss er en smule for simpelt, og å se Loot Boxes igjen er ikke akkurat noe kjærkomment gjensyn. Det skal imidlertid sies at du via Challenges, et Battle Pass (som både har et gratis og et betalt spor) og Lootballs belønnes relativt ofte, også uten å betale noe. Men kanskje det hadde gjort seg med muligheten til å pynte sin egen arena, eller at det var en eller annen form for kampanje innebygget her - hva vet vel jeg.

Det jeg dog vet er at Roller Champions er virkelig godt snekret sammen, og at mange uten tvil vil kose seg med det i en håndfull timer, særlig hvis man selv klarer å samle et lag. Men grunnet mangel på engasjement fra utviklernes side, vil jeg anta at mange også blir lei ganske fort. Det er virkelig synd, men det kan fikses.