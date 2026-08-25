Rollercoaster Tycoon er tilbake med Wonderworks

Noen ganger lønner det seg å følge med på oppvarmingen før selve showet. Under oppvarmingen til Gamescom ble det kunngjort at Rollercoaster Tycoon-serien gjør comeback, denne gangen fra Springloaded, utviklerne bak Let's Build a Zoo.

Dette er den første hovedutgivelsen siden det dårlig mottatte « Rollercoaster Tycoon World tilbake i 2016. « Rollercoaster Tycoon Wonderworks lanseres på Steam Early Access en gang i løpet av vinteren, med en samtidig utgivelse på PC og konsoller planlagt for den fullstendige lanseringen.

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