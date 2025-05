Rollerdome og OlliOlli World er tilbake på Steam

HQ

For kort tid siden rapporterte vi at OlliOlli World og Rollerdome - to titler som hadde blitt utgitt av indieforlaget Private Division - hadde blitt tatt av Steam. Det var først frykt for at spillene ikke ville komme tilbake takket være salget av Private Division, men selv da ble det forsikret at de ville komme tilbake.

Det var bare et spørsmål om når. Tiden for deres tilbakekomst er nå inne, ettersom både OlliOlli World og Rollerdome er å finne igjen på Steam. De er også nå oppført som å være under 2K-etiketten, som PC Gamer bemerket, og bekrefter at de ikke var en del av Private Division-salget.

Det er fortsatt vanskelig å forklare nøyaktig hvorfor spillene ble trukket fra butikkfronter hvis de ikke var en del av Private Division-salget, men etter en fire måneders pause er de tilbake, noe som betyr at alle som ønsker å plukke dem opp nå kan.