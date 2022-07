Gjennom årene har utvikler Roll7 praktisk talt blitt et synonym til skateboarding takket være deres strålende OlliOlli-franchise. Men etter lanseringen av det tredje kapittelet i den aktuelle serien (OlliOlli World) vil studioet nå prøve seg på en ny IP. Fans som liker Roll7s tilnærming til skating vil nok like å høre at dette spillet også er basert på en rullesport, og til og med har en kjent kunststil. Men ellers skiller Rollerdrome seg betydelig fra studioets tidligere spill.

I motsetning til OlliOlli, som er satt i en verden av glad og vennlig skateboarding har Rollerdrome en mørkere premiss. Spillets utgangspunkt er den futuristiske blodsporten rollerdrome. her må deltakerne drøne rundt på en arena iført rulleskøyter, samtidig som de utfører triks og skyter ned ulike brutale fiender på en saktegående Matrix-aktig måte. Det er en helt unik opplevelse som gir en god balanse mellom ren moro og utfordring.

Spillet er delt inn i forskjellige nivåer som gjenspeiler stadier av Rollerdrome-turneringen. Man starter med kvalifiseringsrunder og går videre fortløpende med mål om å nå finalen, hvor de store premiepengene og mestertittelen deles ut. Ikke overraskende blir spillet vanskeligere og vanskeligere etter hvert som du går videre i turneringen med tillegg av nye fiendetyper som gjør det stadig mer utfordrende ikke bare å overleve, men også å opprettholde triksemultiplikatoren din.

Poeng er ikke bare noe du tildeles for å drepe hordene av fiender som fyller hvert nivå med spillets brede utvalg av våpen (dobbeltpistoler, hagler, granatkastere osv.). Du vil også se bra ut mens du gjør det. Dette gir deg ikke bare flere poeng til den totale poengsummen din, men gir deg også ekstra ammunisjon. Siden avdøde fiender dropper ekstra liv, men ikke ekstra ammunisjon, er stilistiske drap simpelthen en ren nødvendighet.

Blandingen av rulleskøytetriks og tredjepersons skytespill høres kanskje litt forvirrende ut, men heldigvis har Rollerdrome veldig intuitive kontroller. Dette er fordi selve bevegelsen og siktingen i stor grad styres automatisk. Du må bare sørge for å kontrollere retningen (de analoge spakene), gjøre triksene dine (symbolknappene) og ellers trykke på avtrekkeren til våpnene dine (skulderknappen), og det hele fungerer som smurt på en kontroller.

Selve gameplayet er veldig gøy og har mye dybde, ikke bare på grunn av de enkle kontrollene, men også på grunn av det kreative nivådesignet og de mange delmålene som presenteres underveis. Å få servert utfordringene på en sjekkliste ved nivåets start er kanskje ikke den mest interessante måten å gjøre det på, men de forskjellige utfordringene (som å eliminere en fiende mens du utfører et spesifikt triks) holder gameplayet friskt og variert. Jeg savner imidlertid litt mer utfordring, ettersom de fleste delmålene kan fullføres uten å bli noe særlig svett i pannen.

Fiendene spenner fra grunnleggende batongsvingende karer som slår etter deg når du skater forbi, til sporende snikskyttere som gjør massiv skade, til skjermede rakettskytende storkarer, og mer. Det store utvalget av motstandere krever at du hele tiden bytter mellom våpnene dine, ettersom de doble pistolene dine, for eksempel, ikke gjør så mye skade mot tungt utstyrte fiender med rustning og skjold. Heldigvis har du selv en unnamanøver som er gull verdt, men som krever presis timing.

Selv om Rollerdrome med sine arenakamper kan se ut som et flerspillerspill, må det spilles alene. I den forbindelse var det litt skuffende at spillets historie så ut til å være begrenset til noen få linjer med tekst her og der. Men det endrer ikke det faktum at Rollerdrome underholdt meg fra start til slutt i løpet av mine 3-4 timer med spillet. Det store spørsmålet er imidlertid om det fungerer på sikt? Det får vi nok først vite når spillet slippes til PS4, PS5 og PC den 16. august. Men ut fra tiden min med spillet lover det godt.