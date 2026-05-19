Rolleskifte i Harry Potter: ny skuespiller tar over som Ginny Weasley

Senere i år har den nye HBO-serien basert på Harry Potter premiere, og den lover å være en mer trofast adaptasjon av J.K. Rowlings elskede trollmannsunivers. Her får vi møte en ny rollebesetning med skuespillere som skal portrettere Harry Potter, Hermione Granger og Ron Weasley - i tillegg til sistnevntes familie, selvfølgelig.

Selv om alle i Weasley-familien regnes som viktigE karakterER for historien, og de alle har store biroller, er Rons lillesøster Ginny litt ekstra viktig (de av dere som vet det, vet det). Hun spilles av Gracie Cochrane, men når sesong to går i produksjon, vil hun ikke være en del av rollebesetningen, da hun har blitt erstattet av noen andre.

Deadline rapporterer at hun har forlatt serien uten å gi en detaljert forklaring, men familien hennes skriver:

"På grunn av uforutsette omstendigheter har Gracie tatt den utfordrende beslutningen om å trekke seg fra rollen som Ginny Weasley i HBOs Harry Potter-serie etter første sesong. Hennes tid som en del av Harry Potter-verdenen har vært helt fantastisk, og hun er dypt takknemlig overfor Lucy Bevan og hele produksjonsteamet for å ha skapt en så uforglemmelig opplevelse. Gracie er veldig spent på hvilke muligheter fremtiden hennes byr på."

Formuleringen får det til å høres ut som om hun kan fortsette å spille, men det blir bare ikke i nærheten av Galtvort. Innspillingen av sesong to begynner i høst, og innen den tid bør vi ha en kunngjøring om hvem som vil ta på seg rollen som Ginny.