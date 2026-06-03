Rolls-Royce har avduket Spectre Series II

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Selv om det i utgangspunktet hørtes absurd ut at Rolls-Royce skulle lage elbiler, var anmeldelser og kunderespons på Spectre, deres første elbil noensinne, mildt sagt positiv. Nå følger de opp med Spectre Series II.

Visuelt forblir den stort sett den samme, med bare utvidede 23-tommers smidde hjul og litt Ethereal Blue-maling, men det skjer mye under panseret.

Takket være revidert batteriteknologi tilbyr Spectre Series II nå opptil 628 kilometer WLTP-rekkevidde, en forbedring på omtrent 18 % i forhold til den utgående modellen. Rolls-Royce hevder også at ladetiden har blitt redusert med 14 %.

Effekten har også økt. Standard Spectre Series II yter 592 hestekrefter, mens flaggskipet Black Badge Spectre Series II leverer opptil 670 hestekrefter, noe som gjør den til den kraftigste produksjonsbilen Rolls-Royce noensinne har bygget.

Som alltid med Rolls er det personlige preget i fokus. Blant de nye interiøralternativene er Duality Twill, et bambusavledet tekstil som kan kreve opptil 2,6 millioner sting og 25 timers broderiarbeid. Kjøperne kan også velge nye perforerte skinndesign inspirert av måneskyer, sammen med en finish i Brindled Walnut-finer og en opplyst front med mer enn 8 000 individuelle lys.

Prisene er ennå ikke kunngjort, men den nåværende Spectre starter allerede på nesten 350 000 euro.