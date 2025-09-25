Romain Grosjean vil kjøre en F1-bil for første gang siden den nesten fatale krasjen under Bahrain Grand Prix i 2020.

HQ

Romain Grosjean var utsatt for en av de mest skremmende Formel 1-ulykkene for fem år siden, under Bahrain Grand Prix, da han krasjet og bilen hans begynte å brenne. Han fikk andregradsforbrenninger i hendene, men reddet livet i en ulykke som kunne ha vært dødelig om det ikke hadde vært for halo-enheten.

Nå, nesten fem år etter den skjebnesvangre ulykken 29. november 2020, skal Grosjean, som trakk seg fra Formel 1 etter krasjet og flyttet til IndyCar, kjøre en F1-bil igjen for første gang denne helgen. Det skjer under en test på Mugello-banen på fredag, invitert av hans tidligere team, Haas, der han tilbrakte fem sesonger (2016-2020).

"Å si at jeg gleder meg til å komme tilbake bak rattet i en Formel 1-bil vil naturligvis være en underdrivelse. Jeg kan virkelig ikke tro at det har gått nesten fem år, men å komme tilbake og ha denne utflukten med mitt gamle team er virkelig noe spesielt", sa Grosjean, som avslørte at han vil bruke hjelmen som barna hans designet i 2020, for det som ville vært hans siste Grand Prix i Abu Dhabi.

Grosjean, som tilbrakte 27 sekunder inne i bilen i flammer, sa at han klarte å unnslippe bilen ved å tenke på barna sine. Grosjean trakk seg fra F1 etter Bahrain GP 2020, som var hans 179. Grand Prix, men hadde en fruktbar karriere i Indy Car i USA senere, med seks pallplasser og tre pallplasser i løpet av fire sesonger.