HQ

Da du spilte Castlevania tilbake på 80- og 90-tallet, tenkte du; "Dette ville gjøre en stor dating simulering spill?" Du vet, hvor du gjør det du gjør i Castlevania, men hvor det er mulighet for å datere medusa-hodet som kom flygende mot deg i en sikksakkbevegelse. Alle som har spilt de klassiske Castlevania-spillene har sikkert tenkt det, ikke sant? Vel, nå kan du gjøre disse drømmene til virkelighet. The Deep End Games har laget en blanding av Castlevania og datingspill i deres Romancelvania, som nå kan spilles på PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Series X og Series S.

Romancelvania starter med en introduksjon til Dracula, som kan være enten en mann eller en kvinne, og etter å ha blitt dumpet av sin partner, har vært i dårlig humør. Hans venn Døden liker ikke dette, så han starter et datingprogram, ala The Bachelor. Dracula er ikke så begeistret for ideen, men blir overtalt likevel. Han må da velge mellom en hel haug med menn og kvinner for å bestemme hvem som skal være hans Mina Harker. Dracula må finne disse potensielle kjærlighetsinteressene i og rundt slottet sitt. Det eneste problemet er at hans gamle tjenere har snudd ryggen til ham og kjemper mot den blodsugende vampyren, selv om de er ganske vandøde selv. Det er superdumt og sprøtt, og jeg fant meg selv mange ganger veldig ambivalent om jeg kunne akseptere hele premisset. Historien er gjort i en mockumentary-stil, der de forskjellige karakterene snakker direkte til kameraet om hvorfor de fortjener å bli valgt av Dracula, og så baktaler de også de andre kandidatene som om det var et realityshow. Det er en veldig merkelig blanding som tar bort ethvert alvor du kanskje har antatt at en historie om verdens mest berømte vampyr kan ha hatt. Jeg tror man må ha en helt spesiell smak for å like hele premisset, og god kjennskap til reality-TV er nok ikke så uaktuelt å nyte alle tropene i sjangeren som Romancelvania gjør narr av.

Dette er en annonse:

Det jeg syntes nok var det kuleste med Romancelvania var utvalget av kandidater man kunne velge mellom. Du låser dem opp underveis ved å finne dem gjemt rundt nivåene, og når du finner dem, har de alltid et oppdrag for deg. Disse frierne er veldig varierte, og det er noe for enhver smak. Jeg skal gi deg noen eksempler. Det er PS Elle som er en tidligere heks som har blitt forbannet for å være en stor gresskardame, med noen store belgfrukter på brystet, og hun er klar for det verste. Hun er veldig direkte og legger ikke skjul på at hun vil ha Draculas oppmerksomhet. Du finner henne i gresskarplasteret, og venter i den ene enden av feltet for å sende Dracula ned til motsatt ende for å avslutte eksen. Gjør det, og hun er klar for realityshowet om kjærlighet og død. Det er også Brocifer, som er en total fyr med en six-pack og en bad-boy-personlighet. Hvis du liker eldre guder, er det Lulu, en kvinnelig versjon av Lovercrafts Cthulhu. Hun er blå og veldig rar, mest fordi hun er eldre enn tiden selv og ikke helt forstår menneskeheten. Hun er imidlertid gal etter Dracula, så du overbeviser henne om å bli med i realityprogrammet etter en ganske rar sjefskamp. Bare ikke spør alderen hennes, stol på meg, det er en dårlig idé. Det er så dumt og de mange deltakerne er såpass rare at de blir ganske interessante å bli kjent med. Jeg elsket å komme tilbake til dem etter at jeg hadde gjort et av deres ærend, og å kunne snakke og flørte med dem og høre om deres veldig rare personligheter.

Dialogen er midt i blinken, og de mange karakterene er alle hentet fra forskjellige mytologier som de selv gjør narr av. Det er flott å snakke med og date disse forskjellige personene.

Rundt Draculas slott kan du finne områder hvor du kan invitere disse merkelige skapningene på datoer, hvor du kan snakke med dem og få mer hengivenhet fra dem. Dette er viktig fordi du plutselig må kvitte deg med en, deretter to og flere av dem, slik at du i siste runde må velge mellom to som din fremtidige partner. Det ligner veldig på selve bachelorprogrammet, og jeg hadde faktisk vanskelig for å velge hvem jeg skulle bli kvitt, da jeg likte de fleste kvinner og menn som var på utvalget. Å spille Romancelvania er en helt ny opplevelse for meg, og det var forfriskende å spille et spill som på en måte snudde metroidvania-formelen på hodet.

Romancelvania er i sin kjerne et metroidvania-spill, hvor du må navigere deg gjennom nivåene, som til slutt åpner seg ved å finne hemmelige stier, eller beseire sjefer som står i veien for en ny gren av det noen ganger store og forvirrende kartet. Derfor er det også veldig rart at Romancelvania ikke har et kart, slik at du kan orientere deg og se hvor du har vært. Spillet er ikke så komplisert som andre Castlevania-spill, men du kan lett gå deg vill uansett, jeg er selv et levende bevis på det. Spesielt savnet jeg å kunne se noen områder på grunn av mangel på evner, eller bare mangler dem. Det var frustrerende å løpe rundt i fåfengte søk mye av tiden.

Dette er en annonse:

Dracula starter spillet med en hel haug med krefter som blir tatt fra ham i begynnelsen, som du deretter må gjenvinne. Hvis det høres kjent ut, har du rett. Disse evnene er nå spredt over de faktisk ganske varierte nivåene, og det er flott å finne dem, for da vet du at det er en annen vei som vil åpne seg for din blodsugende flaggermus-wannabe. Jeg skulle ønske det var et kart for å gjøre det lettere å finne disse stiene. Imidlertid kan de bli funnet hvis du ser lenge nok i de monsterinfiserte nivåene.

Romancelvania har et kampsystem som ligner på Castlevania, så du får forskjellige våpen i de klassiske kategoriene. Det er sverd, pisker, økser, flokker av flaggermus og rotter, og til og med bomber hvis du finner dem nyttige. Disse kan gjøres bedre etter hvert, akkurat som du gjør Dracula sterkere jo flere evner du finner. Kampsystemet er på ingen måte innovativt, men det fungerer som det skal, og det er morsomt å kjempe mot de mange rare monstrene, min favoritt er tunfisk på enhjuling, for hvorfor ikke. Musikken og grafikken er også ganske utmerket, og stemmeskuespillet gjør at de sprø karakterene føles levende og underholdende å bli kjent med.

Jeg vil absolutt anbefale Romancelvania hvis du liker sjangeren og har en skjev sans for humor, fordi det hele er veldig dumt. Det er en morsom blanding av to sjangre som jeg ikke har sett før, og det er flott å oppleve denne smeltedigelen av forskjellig spilldesign.