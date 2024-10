HQ

For et år det har vært for japanske rollespill. Og det er ikke over ennå. Square Enix har gravd svært dypt i lekekassa for å finne Romancing Saga 2, et spill som bare ble utgitt i Japan for 31 år siden (det kom ikke til Vesten før i en mobilversjon i 2016), og deretter bestemt seg for å lage en nyinnspilling av dette Super Famicom-spillet og ri på bølgen av utmerkede JRPG-er. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes er også et av disse.

Saga-serien har vært sparsomt forsynt i Europa. De tre første spillene i serien kom ikke før for fire år siden med Collection of SaGa. Disse spillene het forresten Final Fantasy Legend. Navneendringen til Romancing Saga kom i 1992, men det dukket merkelig nok opp her for to år siden som en remaster, som var etter remasterne av Romancing Saga 2 (2017) og Romancing SaGa 3 (2019). Så selv om Square Enix allerede hadde prøvd å få serien inn på dette markedet, var det nok ikke mange som hadde en full nyinnspilling på radaren.

Som tittelen på denne nyinnspillingen antyder, handler det veldig mye om de syv heltene. Disse personene reddet verden fra ødeleggelse for lenge siden og ble feiret. Så snur spillet pannekaken helt på hodet. Etter at verden ble reddet fra ondskap, ble heltene glemt. Legenden bleknet for hver generasjon som gikk. Men når spillet fortsetter, er de tilbake, som spillets antagonister med bestialske former og utseender. Det er ikke gøy å bli helt glemt etter å ha reddet verden. Vi blir kjent med kongeriket Avalon, som er basen vår i løpet av spillet, i år 1000 (årstallet kommer til å bli veldig viktig). Den første av de onde heltene vi blir kjent med er Kzinssie. Etter å ha spilt skurken i kongeriket vårt, er det opp til prins Gerard å ta hevn. Problemet er at denne prinsen i utgangspunktet er ubrukelig i kamp. Men gjennom en mekanikk som vil være grunnlaget for hele spillet, kan han overta farens kunnskaper, ferdigheter og minner.

Det viser seg at den som leder kongeriket, vil føre det videre fra generasjon til generasjon. Med jevne mellomrom hopper tiden fremover, noe som betyr at jeg må velge en helt ny leder blant et utvalg av karakterer. Jeg synes dette er helt greit, men samtidig ikke bra i det hele tatt. Jeg har knapt blitt kjent med Gerard før skjermen blir mørk med teksten "85 år senere". Jeg hadde forventet å bli introdusert for barna hans eller noe sånt, men nå blir jeg tvunget til å velge en karakter jeg ikke har noen tilknytning til som ny leder. Denne skal ut i verden for å beseire de resterende seks heltene. Jeg gjør et sideoppdrag. Jeg låser opp en ny del av verden. Jeg beseirer en av heltene. "125 år senere". Vel, her går ingenting. Jeg har knapt blitt vant til å spille som denne karakteren. Denne mekanikken fører også til at de fire følgesvennene du kan ta med deg i kamp stadig byttes ut, men heldigvis bare til en kopi av karakteren med et nytt navn.

Det jeg virkelig liker, er hvor mye du kan gjøre med spillverdenen. Jeg rekrutterer for eksempel en gruppe ved å gjøre visse ting for dem. Deretter kan jeg ha en av dem på laget mitt eller til og med som konge. Dette gjelder alle slags roller. Du kan rekruttere blant annet ninjaer, nomader, havfruer og magikere ved å hjelpe dem med ulike problemer. Et par generasjoner etter at jeg rekrutterte denne gruppen, starter de et opprør. De setter opp en blokade i en av havnebyene, noe som halverer kongerikets inntekter. Disse inntektene kan så brukes til å bygge nye bygninger, for eksempel en smie for å lage nye våpen. Så gjelder det å grave i hvorfor dette har skjedd og gjøre dem glade igjen. Det hele blir ikke bedre av at alle karakterer, bortsett fra NPC-er og monstre, har taleinnspilte dialoger. Som regel er de også gode. Dette akkompagneres av et utvalg av musikk fra enten originalversjonen eller nyinnspilt musikk. Det samme kan sies om grafikken; den gjør jobben sin for denne typen spill. Jeg spilte Switch-versjonen og må si at dette er et spill som passer perfekt til den konsollen.

Generasjonssystemet som gir oss en ny hovedperson med jevne mellomrom, gjør også at vi ikke er bundet til de samme figurene gjennom hele spillet. Jeg valgte å prøve forskjellige typer karakterer som konge/dronning, som magiker og ridder, men kunne aldri få meg selv til å sette en pirat på tronen. Men hvis du vil spille en piratovertakelse, kan du gjøre det generasjon etter generasjon. Det finnes et par ulike scenarier når en ny leder må velges. Enten når tiden hopper fremover, når hele laget dør i kamp, hvis du velger å abdisere, eller hvis lederen går tom for livspoeng. Livspoengene er et forhåndsbestemt tall for hvor mange ganger en karakter kan falle i kamp før den dør helt. Hvis karakterens HP går ned til null, går én LP tapt. Hvis LP går ned til null, kan ikke karakteren lenger brukes.

Problemet mitt er at jeg aldri blir advart når et tidshopp er på vei. I verste fall går man glipp av hele sideoppdrag eller karakterer man kan rekruttere. Jeg var for eksempel midt i et forsøk på å få en havfrue til å bli med på laget mitt. Jeg trengte å samle tre forskjellige gjenstander rundt om i verden, men en av historiene jeg ble ledet inn i, gjorde at tiden hoppet over 100 år fremover, og så var hun borte. Jeg vet ikke hvor lenge en havfrue lever, men etter så lang tid var hun ikke lenger rekrutterbar, og jeg mistet henne. Det samme gjelder for alle sidejobbene som finnes. Det er ingen måte å vite hvem som går videre på uten å bruke en nettwiki. Skal jeg undersøke hvorfor alle gruvearbeiderne dør? Eller skal jeg prøve å stoppe et vulkanutbrudd? Hvis du er midt i et sideoppdrag og går videre til et annet, er sjansen stor for at du aldri får se slutten på det første. Men jeg har alltid vært nysgjerrig på hvordan verden har utviklet seg, og hvem som har gjort hva i løpet av tidshoppene. Ideen, der du på det meste kan reise 3000 år inn i fremtiden, er veldig god og nyskapende, men kunne ha trengt litt mer finpuss.

Ellers er dette i stor grad et klassisk japansk rollespill. Kampene er turbaserte, og de raskeste figurene går først. Angrepene velges fra en liste, og fiendene har ulike svakheter. Det er mulig å utstyre hver figur med opptil to våpen, for eksempel et sverd og en bue eller en øks og et spyd. Det er viktig å ha en god blanding av dette og magikere. Alle figurene kan lære seg nye angrep under kampene, og det dukker opp en slags lyspære ved siden av angrepet som kan oppgraderes. Det er da en sjanse, ikke 100 prosent, for at et nytt angrep læres. Akkurat denne typen kampsystem passer perfekt på Switch. Kampene foregår i et av spillets mange fangehull. Det er ingen åpen verden, men du velger et sted på kartet hvor du vil reise. Dette er enten en landsby/by eller en type fangehull med mange monstre. Målet er å beseire de syv heltene, noe som kan gjøres i hvilken generasjon du vil. Du kan gå rett på oppdragene som fører deg til heltene, eller du kan se hvordan verden er bygget opp. Jeg anbefaler sistnevnte. I denne nyinnspillingen har det også blitt lagt til noen tilbakeblikk spredt rundt i spillverdenen for å se hva som egentlig skjedde da heltene ble monstre.

Hvis du av en eller annen grunn har hatt tid til å spille alle de flotte japanske rollespillene i år og trenger mer å bite i, kan jeg virkelig anbefale Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes. Joda, det meste er gammeldags japansk rollespill, men det finnes også en innovativ generasjonsmekanikk som jeg synes er verdt å prøve. Det er ikke alltid at spill gjør noe nyskapende, spesielt ikke noe som føles nyskapende 31 år etter at spillet ble utgitt. Revenge of the Seven Heroes er en utmerket nyinnspilling som kanskje kan selge den obskure Saga-serien her i Vesten.