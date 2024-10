Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes lanserer lanseringstraileren med alt du kan forvente deg

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven HeroesDen 24. oktober lanseres den nye delen i Square Enix' JRPG-serie på PC, PS4, PS5 og Nintendo Switch, med Vareness-imperiets skjebne i våre hender som dets keisere. Og for å forberede oss på eventyret har utvikleren gitt ut en trailer med alt du trenger å vite om spillet.

Det som kanskje skiller seg mest ut er det arvelige karaktersystemet. I Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes forsvinner en karakter som faller i kamp helt ut av spillet, og vi må erstatte vedkommende med en annen karakter, og overføre ferdigheter fra den ene til den andre. Med dette arvesystemet vil dynastiet ditt vokse seg sterkere etter hvert som du kjemper mot de forviste Seven Heroes, som har vendt tilbake til verden for å ta hevn for sin forvisning for lenge siden.

Å dra ut i verden, finne allierte og beseire fiender er det viktigste grunnlaget, og på dette vil vi se etter å finne vår etterfølger, med følgesvenner i opptil 30 forskjellige klasser. Vi må utstyre dem godt før vi kaster dem i kamp, spesielt hvis du liker dem, for ett feil trekk, og de vil forsvinne i nederlag.

Ved å kombinere dette systemet med andre klassiske japanske rollespill, ser Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes ut som et interessant alternativ for den siste delen av 2024. Sjekk ut traileren nedenfor.