Romancing SaGa: Minstrel Song har en internasjonal remaster på vei

HQ

Spillet ble opprinnelig utgitt for nesten 20 år siden, i 2005, til PlayStation 2, og den anerkjente RPG Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International er en ny, oppdatert versjon av spillet som kommer til det vestlige markedet.

Den nye lokaliserte versjonen, som vil være tilgjengelig for Nintendo Switch, PS5, and PS4, vil få både en digital og fysisk utgivelse, og er den første versjonen av spillet som får en offisiell fysisk europeisk utgivelse, i tillegg til at det er den første versjonen som er oversatt til fransk, tysk, spansk og italiensk.

Square Enix

Den fysiske utgivelsen er utgitt av Red Art Games for det nordamerikanske og europeiske markedet, og har to begrensede utgaver som kan forhåndsbestilles fra Red Art Games' offisielle butikk. Det er verdt å merke seg at både standardutgavene og de begrensede utgavene av spillet kun vil bli distribuert i Europa. PS4

Collector's Edition av spillet er begrenset til 1000 PEGI-rangerte eksemplarer per plattform. Spillet har et vendbart omslag, og det inkluderer en eske med retroinspirert omslagskunst, en Steelcase, en kunstbok og tre postkort.

Square Enix

Deluxe-utgaven, som er begrenset til 500 PEGI-klassifiserte eksemplarer per plattform, inneholder også et vendbart omslagseksemplar av spillet, men kommer i stedet med et eksklusivt omslagshylster med alternativ kunst og en PVC -nøkkelring. Akkurat som standardspillet kan disse forhåndsbestilles fra og med nå. ESRB-klassifiserte eksemplarer kan forhåndsbestilles fra VGPs nettbutikk.

Den offisielle utgivelsesdatoen er ennå ikke kunngjort, men hvis du ikke kan vente med å få tak i den remastrede internasjonale versjonen av spillet, vil den kunne spilles på Red Art Games' B2B- og B2C-boder på Gamescom, som ligger på henholdsvis Hall 02.1 - C.001 and Hall 10.1 - C040.