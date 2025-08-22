Romancing Saga: Minstrel Song Remastered Internasjonalt på vei til PS4, PS5 og Switch

HQ

For tre år siden ga Square Enix ut en remaster av Romancing SaGa: Minstrel Song. Nå forbereder selskapet enda en versjon av den remasteren - denne gangen med en ny lokalisering på fransk, italiensk, spansk og tysk. Den nye utgaven bærer den ganske heftige tittelen Romancing Saga: Minstrel Song Remastered International.

"Vi vet at det finnes en stor SaGa-fanbase og et stort SaGa-fellesskap i Vesten, så det har lenge vært en drøm for meg å gi ut en ny lokalisert utgave av spillet til flere av våre fans. Jeg håper å kunne fortsette å oppfylle fansenes ønsker, og samtidig skape muligheter for enda flere til å spille spillet", sa serieskaper Akitoshi Kawazu da prosjektet først ble kunngjort i fjor.

Hvis du gikk glipp av utgivelsen i 2022, er dette en ny sjanse til å dykke ned i den fjerde delen av den svært undervurderte japanske RPG-serien. Remasteren av det opprinnelige PlayStation 2-spillet fra 2005 introduserte HD-grafikk, flere rekrutterbare figurer, nye hendelser, ny musikk, en høyhastighetsmodus, minikart, nye klasser og et New Game+-alternativ.

Spillere som er ivrige etter å oppleve alt dette, vil kunne gjøre det på Playstation 4, Playstation 5 og Nintendo Switch fra og med 9. desember.