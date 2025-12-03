Romania henvender seg til Tyrkia for raskt å styrke Svartehavsflåten med et nytt patruljefartøy

HQ

Romania går videre med planene om å anskaffe et tyrkiskprodusert offshore-patruljefartøy i Hisar-klassen, en avtale som Bucuresti anser som avgjørende for å tette kritiske hull i den aldrende Svartehavsflåten.

Det rumenske forsvarsdepartementet bekreftet at kontrakten nå er i sluttfasen, etter at den ble enstemmig godkjent av parlamentet i september. Når kontrakten er undertegnet, forventes skipet å ankomme Constanța i løpet av seks måneder, langt raskere enn Romanias andre forsinkede marineprogrammer.

En prislapp på 223 millioner euro

Hisar-klassefartøyet, som er bygget av Turkey's Istanbul Naval Shipyard, har en prislapp på 223 millioner euro, og i tillegg kommer 42 millioner euro til Romania-spesifikke oppgraderinger. Overføringen vil bli gjennomført i henhold til en avtale mellom myndighetene, med Tyrkias ASFAT som overvåker prosessen.

To skip av samme klasse, TCG Akhisar og TCG Koçhisar, ble sjøsatt i 2023. Designet har en 76 mm hovedkanon, fjernstyrte 12,7 mm-stasjoner, fastmonterte AESA-radarer, en ESM-pakke og en skrogmontert sonar, i tillegg til plass til flere systemer.

Romania planlegger å beholde det meste av den opprinnelige konfigurasjonen for å sikre en rask overlevering, men vil integrere noen av kapasitetene på hjemmebane. Naval Strike Missile vil bli installert etter at skipet ankommer, og vil utgjøre fartøyets primære anti-skipsvåpen.