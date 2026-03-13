Romania og Ukraina blir enige om felles forsvarsproduksjon, inkludert droner

HQ

Romania og Ukraina har blitt enige om å produsere ukrainske forsvarssystemer, inkludert droner, i fellesskap etter et møte i Bucuresti mellom presidentene Nicușor Dan og Volodymyr Zelensky.

Avtalen inneholder planer om å produsere ukrainsk militærteknologi i Romania, med sikte på å styrke begge lands forsvarsindustri og forbedre den regionale sikkerheten. Ukraina sier at landet har utviklet avanserte drone- og motdrone-systemer under krigen mot Russland, og at disse også kan komme NATO-allierte til gode.

Romania, som deler en 650 km lang grense med Ukraina langs Donau, har spilt en nøkkelrolle i å støtte Kiev siden invasjonen. Under besøket diskuterte de to lederne også energisamarbeid og potensielle ruter for ukrainsk import av amerikansk flytende naturgass gjennom rumensk infrastruktur.

Som begge lederne senere skrev på sosiale medier:

Nicușor Dan:

Volodymyr Zelensky: