Romania og Ukraina blir enige om felles forsvarsproduksjon, inkludert droner
Begge landene har blitt enige om å produsere ukrainske forsvarssystemer i fellesskap.
Romania og Ukraina har blitt enige om å produsere ukrainske forsvarssystemer, inkludert droner, i fellesskap etter et møte i Bucuresti mellom presidentene Nicușor Dan og Volodymyr Zelensky.
Avtalen inneholder planer om å produsere ukrainsk militærteknologi i Romania, med sikte på å styrke begge lands forsvarsindustri og forbedre den regionale sikkerheten. Ukraina sier at landet har utviklet avanserte drone- og motdrone-systemer under krigen mot Russland, og at disse også kan komme NATO-allierte til gode.
Romania, som deler en 650 km lang grense med Ukraina langs Donau, har spilt en nøkkelrolle i å støtte Kiev siden invasjonen. Under besøket diskuterte de to lederne også energisamarbeid og potensielle ruter for ukrainsk import av amerikansk flytende naturgass gjennom rumensk infrastruktur.