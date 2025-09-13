Gamereactor

Romania sender opp kampfly etter at en russisk drone har brutt luftrommet

Ifølge de siste opplysningene trengte dronen rundt 10 kilometer inn på rumensk territorium og opererte i NATOs luftrom i rundt 50 minutter.

For bare noen dager siden skapte den russiske dronekrenkelsen av Polen overskrifter. Nå har Romania sendt ut jagerfly etter at en drone krysset inn i deres luftrom under russiske angrep på ukrainsk infrastruktur nær grensen. Myndighetene bekreftet at flyet ble sporet helt til det forsvant fra radaren, uten å true befolkede områder. NATO-allierte, inkludert Polen, har også styrket luftforsvaret de siste dagene etter at droner trengte inn på deres territorium, noe som understreker den skjøre sikkerheten langs Europas østlige flanke, der konflikten i Ukraina fortsetter å sette grensestabiliteten på prøve. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette på følgende lenke. Go!

