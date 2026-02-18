Romania tar de første virkelige skrittene for å få bukt med EUs dødeligste veier

HQ

Romania, hjemlandet til EUs dødeligste veier, tar endelig grep for å forbedre trafikksikkerheten etter mange år med mange dødsulykker i trafikken.

Som The Guardian skriver, har regjeringen kriminalisert aggressiv kjøring, økt straffenivået og er i ferd med å rulle ut fotobokser og automatiske systemer for deteksjon av overtredelser.

Bucarest, Romania // Shutterstock

Til tross for disse tiltakene går fremskrittene sakte. Strukturelle problemer som utdatert infrastruktur, et høyt antall gamle kjøretøy og en kjørekultur som prioriterer fart og risiko, utgjør fortsatt en risiko for fotgjengere, syklister og bilister.

I 2024 ble det registrert 78 dødsfall per million mennesker på veiene i Romania, og nesten halvparten av disse involverte myke trafikanter. Eksperter advarer om at det vil ta mange år å endre tankesett og modernisere bilparken, selv om man har sett små forbedringer i antall drepte og alvorlig skadde...