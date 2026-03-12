Romania tillater amerikanske "defensive" støtteoperasjoner på sine flybaser

HQ

Romania har godkjent en forespørsel fra USA om å utplassere tankfly, overvåkingssystemer og satellittkommunikasjonsutstyr på rumenske militærbaser til støtte for Iran-relaterte operasjoner.

Ifølge president Nicușor Dan vil utstyret være rent defensivt og ikke omfatte våpen eller ammunisjon. Beslutningen ble godkjent av Romanias øverste forsvarsråd og senere støttet av parlamentet, til tross for kritikk fra opposisjonspartiene på ytre høyre fløy.

Utplasseringene forventes å være knyttet til missilforsvarssystemet på Deveselu Aegis Ashore-basen. Romania, som er en viktig NATO-alliert ved Svartehavet, er fortsatt vertskap for tusenvis av allierte tropper, inkludert amerikansk personell stasjonert på baser som Mihail Kogălniceanu Air Base.