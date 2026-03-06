Romania utelukker å være vertskap for atomvåpen til tross for europeiske avskrekkingsplaner

HQ

Romania kommer ikke til å være vertskap for kjernefysiske komponenter på sitt territorium på mellomlang sikt, sa president Nicusor Dan torsdag, som svar på Frankrikes press for å utvide samarbeidet om kjernefysisk avskrekking med europeiske allierte. Han understreket at selv om Romania er beskyttet under NATOs atomparaply, krever ikke det at det er stasjonert kjernefysiske ressurser i landet.

Frankrikes president Emmanuel Macron foreslo nylig å utvide Frankrikes kjernefysiske rolle i Europa, inkludert muligheten for at allierte kan være vertskap for franske fly som er involvert i avskrekkingsoppdrag. Frankrike og Tyskland har også opprettet en felles styringsgruppe for atomvåpen og planlegger å starte et konkret samarbeid i år.

Romania har blitt invitert til diskusjoner sammen med flere europeiske partnere, men Dan sa at det å være vertskap for kjernefysiske komponenter foreløpig er "uaktuelt". De fleste europeiske land fortsetter å stole primært på USAs atomparaply som kjernen i kontinentets mangeårige sikkerhetsrammeverk...