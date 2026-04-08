Romanias landslagssjef Mircea Lucescu dør av hjertestans

Mircea Lucescu, en av de mest suksessrike spillerne og managerne i rumensk fotballs historie, er død i en alder av 80 år. Han var frem til forrige uke hovedtrener for det rumenske landslaget.

Han ble innlagt på sykehus 29. mars på grunn av hjertearytmi, sa opp 2. april og fikk et hjerteinfarkt 3. april. Tirsdag bekreftet universitetssykehuset i Bucuresti at Lucescu hadde gått bort. "Hele generasjoner av rumenere vokste opp med bildet av ham i sine hjerter, som et nasjonalt symbol", heter det i en uttalelse fra sykehuset.

For mindre enn to uker siden satt Lucescu på benken for det rumenske landslaget, da de tapte 1-0 for Tyrkia og ble eliminert fra VM. Lucescu ble utnevnt til hovedtrener for Romania i august 2024, 38 år etter sin første periode på laget.

Lucescu hadde en omfattende trenerkarriere som strekker seg tilbake til 1979, i klubber i Romania som Dinamo București og Rapid București, Italia som Brescia, Reggiana og Inter Milan, Tyrkia som Galatasaray og Beşiktaş, Ukraina som Sjakhtar Donetsk (hvor han tilbrakte flest år) og Dynamo Kiev (hans siste klubb), og Russland som Zenit Sankt Petersburg, i tillegg til det tyrkiske landslaget.

Før det spilte han mesteparten av karrieren sin i Dinamo București og Corvinul Hunedoara, mellom 1963 og 1982. Han vant syv ligatitler som spiller med Dinamo Bucuresti (inkludert å signere seg selv som spiller i 1989/90-sesongen, hvor han vant ligatittelen som spiller og trener), samt åtte ukrainske ligatitler og UEFA-cupen i 2009 med Shakhtar Donetsk. Han ledet også det rumenske landslaget til deres første kvalifisering til et europamesterskap i 1984. Med 38 titler i sin trenerkarriere er han rangert som nummer tre i historien.