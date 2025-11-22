Romantiske valg ble lagt til i siste liten i The Witcher 3

HQ

Triss eller Yennefer? Det er en debatt som fansen fortsatt engasjerer seg i for The Witcher 3: Wild Hunt. Den ene er Geralts tidligere elskerinne fra bøkene, og den trollkvinnen han skal tilbringe livet med. Den andre er damen du har tilbrakt spillene med, og som du har blitt glad i over tid. Det fører til en skikkelig splittet beslutning på slutten av The Witcher 3, men dette aspektet av romantikken eksisterte visstnok nesten ikke.

I en samtale med PC Gamer forklarte felles administrerende direktør i CD Projekt Red Adam Badowski at det manglet noe i The Witcher 3 da utviklerne fortsatte å jobbe med spillet. "Det var ikke [der] fra begynnelsen, men på et tidspunkt forsto vi at denne mangelen på en slags konflikt, personlig konflikt - selvfølgelig er det Ciri - men det var en mangel på noe," sa han.

Da noen kom med ideen om å la spillerne velge mellom Triss og Yen, skjønte Badowski at alle brikkene hadde falt på plass. "Denne avgjørelsen ble tatt ganske sent, men det var flott. Det var en god avgjørelse."

Bokleserne holdt ofte med Yennefer, og hvis Triss-fansen håpet at Badowski skulle slutte seg til deres skare, tok de feil. "Mitt valg vil alltid være Yennefer," sa han. Som en som har spilt spillet flere ganger og bare valgt Yennefer, må jeg si meg enig.