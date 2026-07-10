Romas tidligere høyreekstreme ordfører har gjort et overraskende skifte mot aktivisme for fangenes rettigheter

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Og så sier de at systemet ikke klarer å reintegrere enkeltpersoner i samfunnet, men i dag har vi vært vitne til det som klart kan beskrives som et politisk mirakel. Det viser seg at den tidligere borgermesteren i Roma og fremtredende medlem av landets høyreekstreme blokk, Gianni Alemanno, nå har blitt en aktiv forkjemper for fangenes rettigheter i landets fengsler.

Alemanno begynte sin politiske karriere i svært ung alder. Han startet i ungdomsfløyen til det postfascistiske partiet MSI, tjenestegjorde under den avdøde statsministeren Silvio Berlusconi som landbruksminister og var borgermester i Roma fra 2008 til 2013. For halvannet år siden ble han fengslet etter å ha blitt dømt for innflytelseshandel og maktmisbruk, og ble løslatt 24. juni. Vi kan tenke oss at denne opplevelsen må ha vært en øyeåpner for ham.

Selv om han ikke har forlatt sine ideer eller sitt standpunkt, begynte han i ungdomsfløyen til det postfascistiske partiet MSI, tjenestegjorde under den avdøde statsministeren Silvio Berlusconi som landbruksminister og var borgermester i Roma fra 2008 til 2013. Nå søker han en (usannsynlig) balanse mellom en streng holdning til loven og fangenes rettigheter, innenfor et av Europas mest overfylte fengselssystemer.

«Bare de som har sittet i fengsel, eller har slektninger der, forstår fengselsproblematikken. De andre forstår den ikke; de ser den ikke i det hele tatt,» sa Alemanno til Reuters i et intervju.

Uansett har Gianni Alemanno funnet seg en merkelig alliert i sin kamp. Han har gått sammen med den tidligere generalen Roberto Vannacci i hans nye høyreekstreme parti, Futuro Nazionale, som har som mål å ta mark fra Meloni i det kommende valget i 2027, og hvis retorikk dreier seg om krigshissighet og følgende uttalelse om migrasjon: «Vi har ikke et innvandringsprogram; vi har et remigrasjonsprogram.»

Lykke til, Alemanno. Du kommer til å trenge det.