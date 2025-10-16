Romelu Lukako og broren Jordan Lukaku hevder å ha blitt utpresset om farens lik

HQ

Romelu Lukaku, den 32 år gamle belgiske spissen fra Napoli, mistet sin far Roger Lukaku i forrige måned, 58 år gammel. Roger, en tidligere fotballspiller fra KV Oostende, KV Mechelen og Germinal Ekeren, også far til Adanaspor-spilleren Jordan Lukaku, døde i sitt hjemland, Den demokratiske republikken Kongo (Zaïre tilbake i 1967, da Roger ble født), og vil bli begravet i hovedstaden Kinshasa, til tross for Romelu og Jordans forsøk på å bringe liket til Belgia, hvor Roger flyttet i 1990.

På Instagram hevdet Lukako at de har blitt utpresset og ikke kunne ta med liket til Europa, der de ønsket å begrave ham. "Faren vår gikk bort 28. september, og vi som brødre prøvde alt for å bringe liket hans tilbake til Europa, men vi følte at vi ble utpresset av noen mennesker", skrev han.

"Hvis faren vår var her i dag, ville han ikke akseptert det. Det knuser vår sjel at vi ikke kan stede vår far til hvile. Men noen mennesker ønsket det ikke. Vi forstår hvorfor faren vår pleide å holde oss borte fra mange mennesker", la han til.

I forrige måned, da Roger døde, la Romelu Lukako ut en dyptfølt melding: "Takk for at du har lært meg alt jeg kan. Jeg er deg evig takknemlig og setter pris på deg. Livet vil aldri bli det samme. Du beskyttet meg og veiledet meg som ingen andre kunne. Jeg vil aldri bli den samme. Smerten og tårene flyter fritt. Men Gud vil gi meg styrke til å komme meg. Takk for alt, pappa."