Romelu Lukaku innkalt til VM for Belgia til tross for at han er "ute av form"

Romelu Lukaku er tatt ut i den endelige troppen til Belgia i VM 2026 neste måned. Lukaku, som fylte 33 år på onsdag, er den nest beste målscoreren gjennom tidene i europeisk herrefotball med 89 mål på 124 kamper, kun slått av Cristiano Ronaldo, og hans tilstedeværelse var forventet, men Belgias landslagstrener Rudi García sa at han er ute av form og kanskje ikke starter.

"Romelu har kommet seg, men han er ute av form, og jeg er ikke sikker på om han kan starte kampene. Men han er vår beste spiss, Belgias toppscorer gjennom tidene. Vi har fem uker på oss til å få ham tilbake i full form, slik at han litt etter litt kan hjelpe laget, sier García.

Lukaku har bare spilt syv kamper og 69 minutter totalt denne sesongen, scoret ett mål, og har tilbrakt de siste to månedene i Belgia, der han har prioritert trening til VM fremfor oppgaver for klubben Napoli.

Belgias tropp til VM 2026:

Målvakter



Thibaut Courtois - Real Madrid



Senne Lammens - Manchester United



Mike Penders - Racing Strasbourg



Forsvarsspillere



Timothy Castagne - Fulham



Zeno Debast - Sporting CP



Maxim de Cuyper - Brighton & Hove Albion



Koni de Winter - AC Milan



Brandon Mechele - Club Brugge



Thomas Meunier - Lille



Nathan Ngoy - Lille



Joaquin Seys - Club Brugge



Arthur Theate - Eintracht Frankfurt



Midtbanespillere



Kevin De Bruyne - Napoli



Amadou Onana - Aston Villa



Nicolas Raskin - Rangers



Youri Tielemans - Aston Villa



Hans Vanaken - Club Brugge



Axel Witsel - Girona



Angripere



Charles De Ketelaere - Atalanta



Jérémy Doku - Manchester City



Matias Fernandez-Pardo - Lille



Romelu Lukaku - Napoli



Dodi Lukebakio - Benfica



Diego Moreira - Strasbourg



Alexis Saelemaekers - AC Milan



Leandro Trossard - Arsenal

