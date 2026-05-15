Romelu Lukaku innkalt til VM for Belgia til tross for at han er "ute av form"
Romelu Lukaku reiser til VM til tross for at han har spilt mindre enn 90 minutter denne sesongen.
Romelu Lukaku er tatt ut i den endelige troppen til Belgia i VM 2026 neste måned. Lukaku, som fylte 33 år på onsdag, er den nest beste målscoreren gjennom tidene i europeisk herrefotball med 89 mål på 124 kamper, kun slått av Cristiano Ronaldo, og hans tilstedeværelse var forventet, men Belgias landslagstrener Rudi García sa at han er ute av form og kanskje ikke starter.
"Romelu har kommet seg, men han er ute av form, og jeg er ikke sikker på om han kan starte kampene. Men han er vår beste spiss, Belgias toppscorer gjennom tidene. Vi har fem uker på oss til å få ham tilbake i full form, slik at han litt etter litt kan hjelpe laget, sier García.
Lukaku har bare spilt syv kamper og 69 minutter totalt denne sesongen, scoret ett mål, og har tilbrakt de siste to månedene i Belgia, der han har prioritert trening til VM fremfor oppgaver for klubben Napoli.
Belgias tropp til VM 2026:
Målvakter
- Thibaut Courtois - Real Madrid
- Senne Lammens - Manchester United
- Mike Penders - Racing Strasbourg
Forsvarsspillere
- Timothy Castagne - Fulham
- Zeno Debast - Sporting CP
- Maxim de Cuyper - Brighton & Hove Albion
- Koni de Winter - AC Milan
- Brandon Mechele - Club Brugge
- Thomas Meunier - Lille
- Nathan Ngoy - Lille
- Joaquin Seys - Club Brugge
- Arthur Theate - Eintracht Frankfurt
Midtbanespillere
- Kevin De Bruyne - Napoli
- Amadou Onana - Aston Villa
- Nicolas Raskin - Rangers
- Youri Tielemans - Aston Villa
- Hans Vanaken - Club Brugge
- Axel Witsel - Girona
Angripere
- Charles De Ketelaere - Atalanta
- Jérémy Doku - Manchester City
- Matias Fernandez-Pardo - Lille
- Romelu Lukaku - Napoli
- Dodi Lukebakio - Benfica
- Diego Moreira - Strasbourg
- Alexis Saelemaekers - AC Milan
- Leandro Trossard - Arsenal