Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Sport

Romelu Lukaku kan bli satt på sidelinjen permanent av Napoli da han ikke møtte til trening

Lukaku trakk seg fra landslaget og møtte heller ikke opp på trening i Napoli.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Romelu Lukaku ble innkalt av det belgiske landslaget til vennskapskampene før VM, men trakk seg for å jobbe med formen. Den 32 år gamle spissen har spilt lite med Napoli denne sesongen (kun 48 minutter på seks kamper, ett mål scoret) på grunn av skader, og ønsker å prioritere sjansen til å komme med i VM, og ytterligere utvide rekorden sin som tidenes beste belgiske målscorer med 89 mål (og nummer to gjennom tidene i europeiske land bak Cristiano Ronaldo).

Det viser seg imidlertid at Lukaku også ignorerer klubbens plikter, ettersom Napoli i dag har kunngjort at de vurderer å sette spissen på sidelinjen etter at han ikke har møtt opp til trening, og i stedet har blitt i Belgia for å fortsette sin fysiske restitusjon.

"Napoli kunngjør at Romelu Lukaku ikke svarte på dagens oppfordring om å gjenoppta treningen. Klubben forbeholder seg retten til å avgjøre om det skal iverksettes disiplinærtiltak, samt om spilleren skal bli værende på laget permanent", skriver den italienske klubben i en pressemelding.

Lukaku svarte på sosiale medier at han "aldri ville snudd ryggen til Napoli", men akkurat nå må han sørge for å være 100 prosent i klinisk form. "Jeg har ikke vært det i det siste, og det har tatt på meg mentalt".

"Til slutt vil jeg komme dit og hjelpe Napoli og landslaget med å nå sine respektive mål når det er behov for meg".

Alizada Studios // ShutterStock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballWorld CupSerie A


Loading next content