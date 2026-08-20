Romelu Lukaku opplevde «det verste året i sitt liv» i 2025 og hevder at han ble boikottet i Italia

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Romelu Lukaku ble overført fra Napoli til Fenerbahçe i sommer, og nå som episoden ligger bak ham, kan han snakke åpent om den traumatiserende opplevelsen fra sesongen 2025/26, der han hevder at klubben boikotterte ham. I et intervju med den belgiske avisen Het Laatste Nieuws (via Goal) sa Lukaku at 2025 var «det verste året i livet hans».

«Jeg valgte å forlate Napoli fordi jeg hørte rykter og at beslutninger allerede var i ferd med å bli tatt... det er alt. Hvis det var tilfelle, var det bedre for meg å dra. Påstanden om at jeg ikke var i form, var rett og slett ikke sant. De sa sikkert det i Italia for å boikotte meg, men jeg er 100 prosent kampklar.»

Lukaku kom til Napoli i 2024, og hans første sesong ble en stor suksess: Napoli vant sitt fjerde Serie A-mesterskap i klubbens historie, og den belgiske spissen var en nøkkelspiller. Imidlertid spilte han knapt i 2025/26 på grunn av en alvorlig skade i en oppvarmingskamp mot Olympiacos sommeren 2025: han spilte bare syv kamper og scoret ett mål. Han var imidlertid i form til VM og scoret tre mål på seks kamper under VM i 2026, noe som ble kritisert i Italia, da det ble oppfattet at Lukaku prioriterte restitusjon for landslaget og uteble fra trening med Napoli, samt fordi han søkte behandling i Belgia.

2025 var også et år preget av personlig tragedie for Lukaku, da faren hans døde i september 2025, og han og broren ble utsatt for utpressing for å få sendt liket hjem til begravelsen.