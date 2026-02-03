Romeo is a Dead Man blir enda mer forskrudd etter hvert som historien skrider frem, Suda51 forklarer Juliets rolle og 2D-romskipshub

HQ

Romeo is a Dead Man Endelig er Juliet rundt hjørnet, Grasshopper Manufactures mest ambisiøse (og psykedeliske?) innsats til dags dato. I anledning den forestående utgivelsen fikk vi en prat med studiosjef Goichi "Suda51" Suda, en gammel Gamereactor-bekjent, som hadde mye å fortelle om den kreative visjonen som deles med manusforfatter Ren Yamazaki, og intensjonene bak noen av designvalgene.

Suda-san snakker om spillets varemerkebalanse mellom tilfredsstillende kamp og sprø scenarier med eskalerende merkelighet, og lover "skrudde sjefer" og at ting blir "enda merkeligere mens det skjer kule ting" etter hvert som du utvikler deg. Etter det første boss-møtet bekrefter han :

"Herfra og ut blir ting enda merkeligere, og det skjer alle slags kule greier"

Dessuten ønsket vi å lære mer om kjærlighet/hat-forholdet mellom hovedpersonen Romeo og den kjærlige multiversantagonisten Julie i denne særegne versjonen av Shakespeares klassiker, og hvordan det faktisk utvikler seg parallelt med den døde mannens vekst :

"Disse to tingene utvikler seg på en måte samtidig, historien om Romeo selv og historien om Romeo og Julie"

For å få en sammenheng, dukker Julie opp i flere varianter på tvers av dimensjoner eller romtid, og oppsettet involverer romtidspoliti og en romtidsforbrytelse som gjør Julie (og hennes varianter) til en rømling.

For det tredje spurte vi også om det toppstyrte 16-bits romskipet som fungerer som et pikselert nav til de ulike nivåene, som er fullt av aktiviteter, minispill og karakterprogresjon. Suda sammenligner det med No More Heroes 3s åpne verden, og kommer fra det indie-aktige TSA: Travis Strikes Again, forklarer Suda at de så nøye på tidsplan og budsjett og lette etter en måte å endre spillet på uten bare å kutte ut store deler. Det var her den blandede stilen/retro 2D-tilnærmingen kom inn i bildet:

"Det er dyrt og tidkrevende å ha et stort, åpent 3D-spill nå for tiden."

Romskipets hub er plassert som en tett sone med "ting å gjøre" (minispill, oppgraderinger, våpen, mat, NPC-er/historier), presentert i en pikselkunststil ovenfra og ned som står i kontrast til 3D-handlingen. Suda forteller at spillet opprinnelig var planlagt som hovedsakelig/helt i 3D, men for omtrent to år siden revurderte de tidsplan og budsjett og konkluderte med at en åpen verden i 3D ikke var effektivt. Dessuten ble multistiltilnærmingen (retrosegmenter, ulike visuelle stiler) valgt for å passe til teamets styrker, tilføre variasjon/punch og holde prosjektet realistisk uten å "bare kutte hjørner".

Romeo is a Dead Man lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X|S 11. februar, og vi har mye, mye mer om spillet og fra Suda-san og hans fortid og fremtid, i det fullstendige Gamereactor-intervjuet.