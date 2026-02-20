Romeo is a Dead Man får 1.4.000-oppdatering, fikser uendelig fall i Subspace

HQ

Romeo is a Dead Man er et ganske spesielt actionspill som Grasshopper Manufacture ga ut i forrige uke. Det er utrolig friskt og unikt både i sin tilnærming og sitt varierte kunstverk, som vi berømmet i vår anmeldelse, og også et spill for de som vet hva de vil ha, og hva de vil finne her, gitt det japanske studioets varemerke.

Det spillerne ikke vil ha, er å glitch inn i en endeløs loop, og det er noe teamet har fikset med dagens v1.4.000-oppdatering på PS5, Xbox Series og PC. Som kunngjort på deres sosiale medier, løser denne oppdateringen en kritisk kapittel 4-bossfeil som kan føre til at Romeo faller uendelig og gjør spillet uspillbart (hvis du lagret spillet ditt i underrommet), sammen med konsollydproblemer under den første gjennomspillingen.

Og hva er underrommet? For det, og for å lære om alle spillets systemer, sjekk ut vår Essential guide: Romeo is a Dead Man, men det trenger du ikke å være.

På Steam løser oppdateringen DLSS-relaterte bildefrekvensfall, språkinnstillingsproblemer og omarbeider grafikkalternativer ved å koble FSR3, DLSS og XeSS til hovedinnstillingen for grafikkvalitet, utvide kvalitetsnivåene og justere hvordan oppskalering fungerer.

Til slutt løser teamet for øyeblikket et problem på PlayStation 5 der visse kumulative trofeer ikke utvikler seg riktig. En oppfølgingsoppdatering vil bli utgitt når denne løsningen er ferdigstilt. Og nei, det er ingen nyheter om den potensielle Switch 2-tilpasningen så tidlig etter utgivelsen.

GhMs administrerende direktør og kreative direktør Goichi "Suda51" beklager ulempene forårsaket av disse lanseringsfeilene, og for ventetiden frem til dagens oppdatering.