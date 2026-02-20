Romeo is a Dead Man Guide: Alle de 99 svarene til sykepleieren (WorstPink)

HQ

Som vi sa i anmeldelsen vår, har Romeo is a Dead Man en rekke kunstneriske stiler og spillmekanikker, og inkluderer til og med komplette minispill fra andre sjangre. Bortsett fra 8-bits-hyllestene, skjuler det også det som er et fullverdig grafisk samtaleeventyr, som de beste japanske visuelle romanene.

Og vi sier "skjuler" fordi du ikke vet hvor langt ned kaninhullet går før du går inn i the Time Shocking Labyrinth, WorstPinks quiz-eventyr.

Når du er på skipet Last Night, går du til WorstPinks sykestue, nede fra navigasjonshytta, tredje dør på høyre side. Hvis du sier "Jeg vil at du skal undersøke meg", vil hun si noe sånt som "Jøss, du elsker dette, ikke sant? Her kommer jeg!" og aktiverer en anime-lignende sekvens. Fra da av har du bare noen sekunder på deg til å svare på hvert spørsmål i Time Shocking Labyrinth.



Det er totalt 99 spørsmål, alle med tre mulige svar, og hvert gyldige svar følger ikke en spesifikk logikk eller teknikk, men passer heller inn i fortellingen om dette undereventyret. Favorittsykepleieren din begynner vennlig, forførende og flørtende, men som seg hør og bør i et Suda51-spill, går det til det verre. Du må bestemme deg for om du skal flørte eller følge instinktene dine i dette fartsfylte spørsmål-og-svar-spillet som føles som en slags psykologisk-romantisk test, der WorstPink deler sine tanker med en veldig rosa touch.

Det er verdt å lese, og følger stilen fra andre Grasshopper Manufacture-verk. Det blir skummelt, skal du se, og underveis finner du noen flotte musikalske referanser og en hyllest til DoDonPachi shoot 'em up-serien fra CAVE studio.

Og hva får jeg hvis jeg fullfører Time Shocking Labyrinth? Hvis du kommer til slutten av det forvridde spørreskjemaet og dette underplottet, får du "Romeo er en gift mann"-prestasjonen eller -trofeet. Hva i all verden? Blir det virkelig et bryllup på Last Night, eller vil den elskede, men skurkaktige Julie bryte fortryllelsen av denne flyktige kjærligheten? Finn ut av det selv...

Dette er de 99 svarene på de 99 spørsmålene fra WorstPink

Siden det er umulig å få alle svarene riktig første gang, og du ikke ønsker å bruke timevis på å prøve og feile, har vi samlet alle svarene her.

"Ok, la oss begynne intervjuet. Er du klar? Vær mer direkte enn du vanligvis ville vært."