Romeo is a Dead Man Guide: Alle de 99 svarene til sykepleieren (WorstPink)
Du må føle deg veldig personlig for å komme deg gjennom WorstPinks mest forseggjorte intervju, men hvis du slipper ut av den tidssjokkerende labyrinten...
Som vi sa i anmeldelsen vår, har Romeo is a Dead Man en rekke kunstneriske stiler og spillmekanikker, og inkluderer til og med komplette minispill fra andre sjangre. Bortsett fra 8-bits-hyllestene, skjuler det også det som er et fullverdig grafisk samtaleeventyr, som de beste japanske visuelle romanene.
Og vi sier "skjuler" fordi du ikke vet hvor langt ned kaninhullet går før du går inn i the Time Shocking Labyrinth, WorstPinks quiz-eventyr.
Når du er på skipet Last Night, går du til WorstPinks sykestue, nede fra navigasjonshytta, tredje dør på høyre side. Hvis du sier "Jeg vil at du skal undersøke meg", vil hun si noe sånt som "Jøss, du elsker dette, ikke sant? Her kommer jeg!" og aktiverer en anime-lignende sekvens. Fra da av har du bare noen sekunder på deg til å svare på hvert spørsmål i Time Shocking Labyrinth.
Det er totalt 99 spørsmål, alle med tre mulige svar, og hvert gyldige svar følger ikke en spesifikk logikk eller teknikk, men passer heller inn i fortellingen om dette undereventyret. Favorittsykepleieren din begynner vennlig, forførende og flørtende, men som seg hør og bør i et Suda51-spill, går det til det verre. Du må bestemme deg for om du skal flørte eller følge instinktene dine i dette fartsfylte spørsmål-og-svar-spillet som føles som en slags psykologisk-romantisk test, der WorstPink deler sine tanker med en veldig rosa touch.
Det er verdt å lese, og følger stilen fra andre Grasshopper Manufacture-verk. Det blir skummelt, skal du se, og underveis finner du noen flotte musikalske referanser og en hyllest til DoDonPachi shoot 'em up-serien fra CAVE studio.
Og hva får jeg hvis jeg fullfører Time Shocking Labyrinth? Hvis du kommer til slutten av det forvridde spørreskjemaet og dette underplottet, får du "Romeo er en gift mann"-prestasjonen eller -trofeet. Hva i all verden? Blir det virkelig et bryllup på Last Night, eller vil den elskede, men skurkaktige Julie bryte fortryllelsen av denne flyktige kjærligheten? Finn ut av det selv...
Dette er de 99 svarene på de 99 spørsmålene fra WorstPink
Siden det er umulig å få alle svarene riktig første gang, og du ikke ønsker å bruke timevis på å prøve og feile, har vi samlet alle svarene her.
"Ok, la oss begynne intervjuet. Er du klar? Vær mer direkte enn du vanligvis ville vært."
- Jeg er spent.
- Jeg har ikke sjekket.
- Jeg husker det ikke.
- Hjertet mitt.
- La dem være i fred.
- Jeg prøver å glemme det nå.
- Tiden før jeg legger meg.
- En pause.
- Noen ganger.
- Ja.
- Den siste gassen i en kamp.
- Når jeg føler at jeg er i ferd med å gråte.
- DoDonPachi Resurrection.
- Venter på at noen skal kontakte meg.
- Komedie.
- Bare ett skritt.
- Ansiktet til noen andre.
- Føttene mine.
- En plakat av favorittfilmen min.
- Fortsett å drikke fra den.
- Til venstre.
- Unnslippe.
- Bondi Blue.
- Som om jeg i dag endelig kan forandre meg.
- Jeg bryr meg ikke om fargen på himmelen.
- I senga.
- La en stå på.
- Jeg merker det bare når den er i ferd med å dø.
- Jeg holder alltid fast i den.
- I en drøm.
- Rom-tid-skogen.
- En tunnel av trær.
- Gladiolus.
- Stien i midten dekket av løv.
- Et oransje lys som svever på himmelen.
- Jeg tenkte akkurat det samme.
- Ingenting.
- "Når vinden stanser, skal trengslene passere, og to skal velges."
- Den lille dammen.
- Ja, den var sølvfarget og skinnende.
- Midt i dammen.
- Jeg holder stanga oppreist og holder den spent.
- Jeg haler den sakte og forsiktig inn.
- Slipper den ut i dammen.
- Ventetiden.
- Hengebroen på fjellet.
- En snarvei til kjærligheten.
- Det ser ut som om den flimrer av og på.
- Ja, den går definitivt i loop.
- Skogen til venstre.
- Jeg tror noen leder oss.
- Skogen lytter til oss.
- Jeg skal bare så vidt berøre fingertuppene dine.
- Vi går inn i en gammel hytte.
- "Det blodrøde kjærlighetsbrevet".
- Jeg kan like godt ta en titt.
- Det er et dikt skrevet med røde bokstaver.
- Speed You ♡ SOSS.
- Det er noe oransje som nærmer seg.
- Beklager at jeg kom inn uten tillatelse!
- Noen som besitter WorstPink.
- Jeg husker det ikke.
- Ingen har sagt det ennå.
- Jeg tror det var deg.
- Det 43. spørsmålet.
- Jeg skulle gå rett tilbake.
- Jeg vil fortsette å snakke.
- Å bli løyet for.
- Alt har vært en løgn.
- Har du noen gang vært forelsket?
- Jeg tok bare en titt...
- Jeg hadde glemt det.
- Når som helst.
- Returner WorstPink.
- Kjærlighetsbrevene på bordet.
- Det rørte hjertet mitt.
- OK.
- Galskapen.
- Stjel kassettspilleren.
- Stjel kjærlighetsbrevene.
- 29
- I rom-tid-skogen.
- En ettersøkt rømling.
- En venn.
- Ja.
- 12
- Blast beats.
- 50
- Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
- De har ikke kunngjort sin offisielle holdning.
- Det blir det snart.
- Nei, den lever.
- Den lever.
- Du var besatt av en ond ånd.
- Det er maling.
- Det kan være en drøm.
- Jeg kan ikke roe meg ned.
- En gullring.
- Ja... Jeg vil være sammen med deg for alltid.