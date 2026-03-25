Romerne brukte "et antikt maskingevær" for å angripe Pompeii

Antikkens romerske hærer er kjent for sin kraft og effektivitet, men ny forskning tyder på at romerne kan ha hatt enda mer sofistikerte våpensystemer enn tidligere antatt.

Ifølge italienske forskere, som har rapportert om sine funn i det vitenskapelige tidsskriftet Heritage, stammer de sirkulære skadene som er funnet på veggene i Pompeii, høyst sannsynlig fra en såkalt "polybolos", en gjentagende katapult av gresk opprinnelse. Forskerne beskriver dette som en slags "antikkens maskingevær", ifølge The Telegraph og Tekniikan maailma.

Studien er basert på oppdagelsen av merkelige, vifteformede kratere på nordveggen av Pompeii. Disse skadene har vært eksepsjonelt godt bevart, til tross for byens reparasjoner i romertiden, bombeangrep under andre verdenskrig og naturkatastrofer. Funnene kan dateres tilbake til 89 f.Kr., da den romerske hæren under Lucius Cornelius Sulla beleiret byen. Til slutt klarte Sulla å isolere byen, avskjære forsyningsrutene og tvinge den til å overgi seg etter en lang beleiring.

Forskere fra Luigi Vanvitelli-universitetet i Campania og universitetet i Bologna har brukt fem år på å analysere skadene ved hjelp av moderne digitale måleteknikker. De bygget tredimensjonale modeller av skadene på murene og sammenlignet dem med kjent militærteknologi fra antikken. Resultatene tydet sterkt på at de hadde brukt en polybolos, som var i stand til å avfyre prosjektiler med metallspisser i rask rekkefølge. Selve polyboloen er basert på gresk ingeniørkunst, og skiller seg fra tradisjonelle katapulter ved at den hadde en automatisert lademekanisme.

Forskerne har også påpekt at kratrene som ble funnet i Pompeiis murer, ikke ble skapt som et resultat av at man brøt gjennom festningsverkene. Tanken var å eliminere forsvarerne.

Pompeiis endelige skjebne er mest kjent for Vesuvs utbrudd i år 79 e.Kr., som dekket byen med aske og pimpstein. Det var denne katastrofen som også bidro til å bevare eldre strukturer og skader, som nå gir ny informasjon om antikkens krigføring.

Det amerikanske TV-programmet Mythbusters forsøkte en gang å bygge sin egen polybolos. Prosjektet deres hadde sine egne problemer.