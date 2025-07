Romero Games om rapporten om studio-nedleggelse: "Vi gjør alt i vår makt for å sikre at det ikke kommer til det"

HQ

Et av tapene fra Microsofts store runde med permitteringer og utgiftskutt var Romero Games, som fikk sitt utviklingsprosjekt kansellert ut av det blå, og etterlot utvikleren i limbo og i en alvorlig økonomisk situasjon. En nylig rapport hevdet at utvikleren sto overfor permitteringer og til og med kunne legge ned på grunn av denne grusomme endringen, men nå har Romero Games kommet ut og publisert en uttalelse som setter rekorden rett.

Vi blir med sikkerhet fortalt at finansieringen ble trukket og at spillet ble kansellert, og at den aktuelle utgiveren, som fremdeles ikke er navngitt av konfidensialitetshensyn, nesten helt sikkert er Microsoft som Romero Games forklarer "noen kan utlede det fra offentlig informasjon."

Utover dette blir vi fortalt at de revurderer "hele bemanningen i studioet vårt", en beslutning som kan resultere i oppsigelser hvis de ikke finner en vei videre. Romero Games bemerker imidlertid at det "ikke er stengt" og at "vi gjør alt som står i vår makt for å sikre at det ikke kommer til det." Det er til og med for øyeblikket i kontakt med flere utgivere som er "interessert i å hjelpe oss med å bringe spillet over målstreken, og vi vurderer for øyeblikket disse mulighetene."

Romero Games avslutter med å forklare at de vil dele ytterligere oppdateringer etter hvert som de er i stand til å gjøre det.