Romkatte-skytespillet « Astro Burn kommer ut av Early Access innen utgangen av juli

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Hvis du trodde 2026 ikke allerede var travelt nok når det gjelder lanseringer av nye videospill, har utvikleren Beyond the Pixels nettopp kommet med en kunngjøring som sannsynligvis vil fange oppmerksomheten til alle som liker å høre ordene «rom» og «katter» brukt i samme setning.

Astro Burn, et spill som regnes som en «høyoktan rom-katt-skytespill», skal avslutte sin reise gjennom Early Access om et par uker og utvikle seg til versjon 1.0 før slutten av juli. Den eksakte datoen for overgangen er satt til 30. juli.

Når Astro Burn forlater Early Access, vil versjon 1.0 bli ledsaget av en stor oppdatering som introduserer massevis av nytt innhold og nye funksjoner. Når det gjelder hva dette vil omfatte, har vi fått vite at historien vil få en avslutning med nivå 8 og 9 som kan fullføres. I tillegg kommer nye moduser skreddersydd for ekte katter, slik at de kan se på «spesialiserte underholdningskanaler», samt en ASMR-funksjon for mennesker også. Det blir en konkurransepreget samarbeidsmodus, nye Speed Zones som lar spillerne forbedre tidskjøringene sine, kattunger å redde for ekstra bonuspoeng, og i enkelte tilfeller byttes kuler ut med godbiter i stedet. Til slutt kan du forvente utvidet lokalisering (inkludert spansk, fransk og japansk), samt en ny «Fully Verified»-status for Steam Deck-utgaven.

Siden spillet overgikk sitt tidligere Kickstarter-mål, er en fysisk utgave av « Astro Burn på vei, og denne vil inneholde «spesialtilpassede USB-kassetter, lydspor på kassettbånd og eksklusive samlekort fylt med bakgrunnshistorie, i tillegg til lanseringen i den digitale butikken.»

Vil du sjekke ut « Astro Burn igjen om et par uker?