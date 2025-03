Romskipets brennende skjebne: Nok et tilbakeslag for SpaceXs Mars-drømmer SpaceXs siste testflyvning endte i en dramatisk fiasko da Starship eksploderte i verdensrommet og sendte vrakrester over Karibia.

HQ SpaceXs ambisiøse Starship-program fikk nok et tilbakeslag da den siste testflyvningen endte i en voldsom eksplosjon over Karibia, noe som markerer den andre store fiaskoen i år (via Reuters). Den massive raketten lettet fra Texas som planlagt, men minutter senere snurret den ukontrollert rundt i rommet før den brøt sammen og sendte vrakrester gjennom himmelen nær Sør-Florida og Bahamas. Federal Aviation Administration stanset kortvarig flyvninger ved flere flyplasser i Florida på grunn av fallende vrakrester, mens SpaceX erkjente at en kritisk motorfeil førte til et totaltap av kjøretøyet. Siden Starship spiller en sentral rolle i Elon Musks visjon om menneskelig bosetting på Mars, kan de gjentatte uhellene gi grunn til bekymring for programmets tempo og pålitelighet. Foreløpig gjenstår det å se hvor raskt SpaceX kan komme seg etter dette tilbakeslaget. Shutterstock