Ron Gilberts nye spill er et roguelike der du bokstavelig talt unnslipper mannen med ljåen

Ron Gilbert er kjent fra sine pek-og-klikk-eventyr med LucasArts, som Maniac Mansion og Monkey Island, og mer nylig Thimbleweed Park. I sitt neste spill, som ble avslørt på Gamescom Opening Night Live, skifter han imidlertid sjanger fullstendig, men beholder sine vanlige trekk, personlighet og humor med Death by Scrolling.

Spillet kommer fra utgiveren MicroProse og Gilbert med studioet Terrible Toybox, og foregår i skjærsilden, med minst fem forskjellige karakterer i hovedrollen, som må gå opp, med mannen med ljåen som bokstavelig talt jager dem etter hvert som den vertikale rullen skrider frem. Som med alle roguelike, vil du finne fordeler som bare varer i løpet av ditt (bokstavelige) løp ... for ditt liv.

Death by Scrolling kommer til PC. Ingen utgivelsesdato ennå, men du kan ønske deg det på Steam.