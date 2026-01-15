Ron Perlman fikk betalt "40 dollar og en sandwich" for sin ikoniske Fallout-replik

HQ

"Krig. Krig forandrer seg aldri."

Det er slik Fallout-spillene begynner, og kanskje har du ikke tenkt så mye over det. Men stemmeskuespilleren bak setningen er faktisk Ron Perlman. Han har gjort utallige opptredener i videospill opp gjennom årene, men er selvsagt mest kjent som skuespiller i filmer som Hellboy og serier som Sons of Anarchy.

I The Joe Vulpis Podcast forteller han nå om hvordan han skrev historie og spilte inn denne ikoniske replikken. Han var yngre og ikke fullt så berømt på den tiden, så lønnen var nok ikke hva man kunne forvente:

"De inviterte meg til å gjøre det aller første Fallout på 90-tallet, tror jeg. De ga meg 40 dollar og et smørbrød. Og halvannet år senere fikk jeg en telefon: "Hei, husker du Fallout?

"Nei.

"Vel, det er en toer. Jeg sier: "Hvorfor det?" "Fordi den første gikk gjennom taket. Jeg sier: "Jaså? Kult. Jeg gjorde den andre, og et år senere kom den tredje, den fjerde, og nå er det som en hel merkevare. Det hadde jeg ikke sett komme."

Perlman er tilsynelatende ikke en gamer, og akkurat som skuespillerne i Fallout-serien har han ikke hatt glede av spillene selv, og forklarer :

"Jeg er ikke en gamer. Jeg ville ikke visst hvordan man legger et spill... Jeg ville ikke visst hvilket spill som passer til hvilken maskinvare. Jeg har aldri spilt noen av spillene. Hele Fallout-greia er et mysterium for meg."

Til tross for sin legendariske replikk har Perlman aldri hatt noen stor rolle i spillene, men han virker ikke lei seg for det, og sier bare :

"Jeg har aldri vært med i spillet. Jeg spilte bare et par replikker, og så fikk jeg mine 40 dollar og mitt smørbrød og dro hjem."

Vi krysser fingrene for at vi får høre ham igjen når Fallout 5 en vakker dag slippes, men med Bethesdas nåværende tempo bør vi nok ikke håpe på det før i 2035.