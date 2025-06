Ron Swanson-skuespilleren gir ut bok om å gjøre trearbeid familievennlig

HQ

Det blir stadig mer uvanlig å gjøre det selv og lære seg nyttige ferdigheter. I takt med at teknologien blir stadig mer tilgjengelig, blir håndverksferdigheter og -talenter mindre prioritert og ettertraktet av et yngre publikum, men Nick Offerman, skuespilleren som er kjent for å spille Parks and Recreation's berømte mannlige regressive statsansatte og Ron Swanson, ønsker å endre på dette.

Sammen med Penguin Publishing har han lansert en ny bok som har som mål å gjøre trebearbeiding og snekring mer tilgjengelig og tilgjengelig for alle aldre. Boken heter Little Woodchucks, og er en illustrert bok med 12 prosjekter som gjør det mulig for foreldre og barn å lage unike trearbeider sammen.

Når det gjelder hva slags prosjekter vi kan forvente oss, får vi vite at boken inkluderer boksdrager, et bibliotek og til og med et kjøttskap. Synopsis forklarer :

"I Little Woodchucks åpner Offerman Woodshop dørene for trearbeidere i alle aldre i form av tolv splitter nye, familievennlige prosjekter som er perfekte for barn, fra nybegynnerprosjekter som en håndlaget boksdrage til mer utfordrende prosjekter som et lite gratis bibliotek/kjøttskap."

Dette er en annonse:

Boken lanseres i oktober og vil være tilgjengelig i en rekke butikker, både for fysiske og digitale versjoner av boken.